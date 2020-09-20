الحية: نجحنا في حصر أماكن المرض حتى اللحظة ولدينا رؤية لآلية فتح المدارس بالتدريج





وأعرب عن أمله بأن ينجح الوسطاء رغم أن هذا الملف يحتاج لجدية وجرأة من الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، أنهم في حركة حماس استطعوا والجهات الحكومية منذ دخول الفيروس لغزة بالحد من انتشاره وتفشيه بين المواطنين.وقال الحية، عبر إذاعة (الأقصى): إن حركته سخرت كل الامكانات المادية والبشرية إسنادًا للجهات الحكومية في مواجهة (كورونا)، وبفضل الله غزة استطاعت تلك الجهود أن تمنع الفيروس لمدة 6 اشهر رغم اخفاق بعض الدول.وأضاف: هناك تفكير جدّي ورؤية يتم وضعها من قبل وزارة التربية والتعليم لآلية فتح المدارس بالتدريج، وربما نكون في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر أمام مشهد جديد.وتابع الحية: نوجه الشكر والتحية للعاملين في وزارتي الصحة والداخلية لعملهم ليل نهار في حماية المجتمع، خاصة بعد إصابة عدد من الأطقم الطبية وعناصر أمنية بفيروس (كورونا).وذكر: نعلن أننا نجحنا في حصر أماكن المرض حتى اللحظة وتحديد خرائط الوباء وحالاتهم الطبية.وفي سياق منفصل، قال الحية: إنه زيارة الوفد الوزاري الذي جاء من رام الله لم يتمخض عنها أي شيء يذكر، متابعا: "نقول لوزارة الصحة في رام الله آن الأوان لترسلوا لغزة متطلباتها الصحية".وشدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس على أننا "لن نقبل على شعبنا أن تضاف على معاناته معاناة جديدة بسبب جائحة (كورونا)، ونحن نستطيع أن ندخل كل الإسرائيليين الملاجئ، وعليهم أن يسارعوا قبل فوات الأوان بتلبية مطالب غزة".وأضاف: نمارس الضغط على الاحتلال والوسطاء لتلبية مطالب غزة، وقد أعطيناهم مهلة شهرين لتحقيق ذلك، وقد انقضى شهر من المهلة.وفيما يتعلق بمعبر رفح، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس: إن الاتصالات مع الجانب المصري مستمرة والترتيبات قائمة وننتظر فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة، ولدينا في غزة جهوزية لفتح المعبر.وأضاف: "نسعى مع الجانب المصري أن يعمل معبر رفح بشكل دائم خلال الفترة المقبلة بإجراءات وقائية تحمي المجتمع من أي مخاطر".في سياق آخر، قال الحية: إن بعض الأنظمة التي سقطت في وحل التطبيع مع الاحتلال اصطدموا بوحدة موقف فلسطينية وبتنا صفاً واحداً لمواجهة مشاريع تصفية القضية والتطبيع و(صفقة القرن)، داعياً جماهير شعبنا لتفعيل المقاومة الشعبية والانخراط بها لمواجهة مشاريع تصفية القضية.وأضاف: نعقد حوارات مع الفصائلي بالداخل والخارج ومن بينها حركة فتح للوصول لرؤية فلسطينية موحدة لترتيب البيت الفلسطيني وبناء استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال.وفي موضوع الأسرى، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس: إن ملف الأسرى يدار بعيداً عن الاعلام ونترك المجال للوسطاء أن يساهموا في انهاء الملف.