عاجل

  • الحية: ملف الأسرى يدار بعيداً عن الإعلام ونترك المجال للوسطاء أن يساهموا في إنهاء الملف

  • الحية:نسعى بكل قوة لاجتثاث الاحتلال من فلسطين وقدرنا أن نقاوم ونواجه الاحتلال بكل الوسائل ولن نهزم

  • الحية:نمارس الضغط على الاحتلال والوسطاء لتلبية مطالب غزة وقد أعطيناهم مهلة شهرين لتحقيق ذلك وانقضى شهر

  • الحية: نستطيع أن ندخل كل الإسرائيليين الملاجئ وعليهم أن يسارعوا قبل فوات الأوان بتلبية مطالب غزة

  • الحية: نقول لوزارة الصحة في رام الله آن الأوان لترسلوا لغزة متطلباتها الصحية

  • الحية: لم يتمخض عن زيارة الوفد الوزاري الذي جاء من رام الله أي شيء يذكر

عربي

الخارجية القطرية: حملات مضللة تحاول خلط القضايا وتشويه صورة قطر على حساب الشعب الفلسطيني

الخارجية القطرية: حملات مضللة تحاول خلط القضايا وتشويه صورة قطر على حساب الشعب الفلسطيني
الرئيس عباس وأمير دولة قطر
رام الله - دنيا الوطن
أكدت دولة قطر اليوم الأحد، على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، والذي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس ضمن إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مع منح كافة اللاجئين الفلسطينيين حق العودة.

ووفق بيان لوزارة الخارجية القطرية، نشرته عبر حسابها على (تويتر)، فإن الدوحة هذا ما تراه الحل الجذري والمستدام لهذا الصراع الذي دام لأكثر من (70 عاماً).

وأضافت: "إنه لمن المؤسف أن نرى بعض الحملات الاعلامية المضللة التي تحاول خلط القضايا وتشويه صورة دولة قطر على حساب الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الصراع".

وشددت على أن الدوحة لن تألو جهدا في تقديم ما تستطيعه من الدعم للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين وحتى نيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة.

وكان رئيس المكتب الإعلامي، بمفوضية التعبئة والتنظيم لحركة (فتح)، منير الجاغوب، قال إن شعبنا وقيادته، رفضوا خطة ترامب بشكل مطلق، ولا يمكن للقيادة الفلسطينية، أن تدخل في مفاوضات تستند إلى هذه الخطة، التي تشكل تهديداً لكل شعوب المنطقة.

وأضاف الجاغوب، في منشور له عبر (فيسبوك): "الخطة تتجاهل جوهر الصراع، وهو حق الشعب الفلسطيني بالحرية، ضمن دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وعاصمتها القدس الشرقية".

وتابع الجاغوب: "يبدو أن دولة قطر، تخشى أن يسبقها قطار التطبيع، وإلا كيف لنا أن نفهم ما ورد بنهاية ما سميّ بـ "الاجتماع الاستراتيجي" بينها وبين الولايات المتحدة، والذي ينص على: "أن قطر وأميركا، اتفقتا على مناقشة آفاق الوصول إلى حل تفاوضي بناء على الرؤية الأميركية للسلام؟".

كما وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ما جاء في البيان الأميركي- القطري، حول (صفقة ترامب- نتنياهو)، حلاً للقضية الفلسطينية، بأنه يلحق الأذى العميق والضرر الشديد بالقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، ويتعامى عن أن (صفقة ترامب- نتنياهو)، إنما تستهدف تصفية القضية والحقوق الوطنية لشعبنا، وإقامة دولة إسرائيل الكبرى، على حساب المصالح الوطنية والقومية للشعب الفلسطيني، وباقي الشعوب العربية.

أخبار ذات صلة

فيديو.. الرئيس الجزائري: لن نبارك اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل ولن نكون جزءاً منها

فيديو.. الرئيس الجزائري: لن نبارك اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل ولن نكون جزءاً منها

وزارة الحج والعمرة السعودية تحدد حزمة من التوصيات والشروط لشركات العمرة

وزارة الحج والعمرة السعودية تحدد حزمة من التوصيات والشروط لشركات العمرة

الكويت: ثلاث وفيات و385 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الكويت: ثلاث وفيات و385 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

شاهد: أول وزير صحة عربي يتلقى لقاح فيروس (كورونا)

شاهد: أول وزير صحة عربي يتلقى لقاح فيروس (كورونا)

تركي الفيصل يكشف سراً خطيراً بشأن إسقاط صدام حسين

تركي الفيصل يكشف سراً خطيراً بشأن إسقاط صدام حسين

تونس: خامس منتج للفوسفات بالعالم.. تستورد هذه المادة لأول مرة

تونس: خامس منتج للفوسفات بالعالم.. تستورد هذه المادة لأول مرة

القوات العراقية تُحبط عملية لاستهداف &#34;زوار الأربعين&#34;

القوات العراقية تُحبط عملية لاستهداف "زوار الأربعين"

تجاوز برج القاهرة.. مصر تقترب من &#34;أيقونتها الجديدة&#34;

تجاوز برج القاهرة.. مصر تقترب من "أيقونتها الجديدة"

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

محمد عياش يُشيد بالدور الكبير للعاهل الأردني في دعم القضية الفلسطينية

محمد عياش يُشيد بالدور الكبير للعاهل الأردني في دعم القضية الفلسطينية

قلقيلية: تعافي 37 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)

قلقيلية: تعافي 37 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)

الهيئة الإسلامية العليا تدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى

الهيئة الإسلامية العليا تدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى

عودة جزئية للعمل الإداري داخل بعض المحاكم في قطاع غزة

عودة جزئية للعمل الإداري داخل بعض المحاكم في قطاع غزة

رئيس الوزراء يتسلم تقرير &#34;الوطنية للتربية والثقافة والعلوم &#34;2019&#34;

رئيس الوزراء يتسلم تقرير "الوطنية للتربية والثقافة والعلوم "2019"

عودة تدريجية لعمل المحاكم بغزة بدءا من يوم غد وفق الخارطة الوبائية

عودة تدريجية لعمل المحاكم بغزة بدءا من يوم غد وفق الخارطة الوبائية

شاهد: الخريطة الوبائية لفيروس (كورونا) بقطاع غزة

شاهد: الخريطة الوبائية لفيروس (كورونا) بقطاع غزة

التعليم بغزة تصدر تنويها مهما للراغبين بالتقدم للمنح الدراسية

التعليم بغزة تصدر تنويها مهما للراغبين بالتقدم للمنح الدراسية

منوعات

شاهد: بعد غياب 9 سنوات.. فنانة لبنانية تعود الى الغناء

شاهد: بعد غياب 9 سنوات.. فنانة لبنانية تعود الى الغناء

ابنة أصالة تفسخ خطبتها بعد شهرين من إتمامها

ابنة أصالة تفسخ خطبتها بعد شهرين من إتمامها

شاهد: بعد رقص مختلط .. حفل وديع الشيخ بسوريا يتحوّل لمعركة بالرشاشات

شاهد: بعد رقص مختلط .. حفل وديع الشيخ بسوريا يتحوّل لمعركة بالرشاشات

شاهد: مي العيدان تثير حيرة وتساؤلات الجمهور في أحدث ظهور لها

شاهد: مي العيدان تثير حيرة وتساؤلات الجمهور في أحدث ظهور لها

شاهد: شيماء سيف في وصلة رقص على &#34;أماكن السهر&#34;

شاهد: شيماء سيف في وصلة رقص على "أماكن السهر"

شاهد: هند القحطاني تنفعل بعد وصف بناتها بالراقصات: &#34;العهر في تفكيرك&#34;

شاهد: هند القحطاني تنفعل بعد وصف بناتها بالراقصات: "العهر في تفكيرك"

الحكم بالسجن المشدد 15 سنة لنجلي المنتج &#34;أحمد السبكي&#34;

الحكم بالسجن المشدد 15 سنة لنجلي المنتج "أحمد السبكي"

شاهد: ماجد المصري يحتفل بخطوبة إبنته (ماهيتاب).. فهل تشبه والدها؟

شاهد: ماجد المصري يحتفل بخطوبة إبنته (ماهيتاب).. فهل تشبه والدها؟

هل تعرفون أن هذا الممثل الشهير هو شقيق الفنان محمد صبحي؟

هل تعرفون أن هذا الممثل الشهير هو شقيق الفنان محمد صبحي؟

شاهد: حملة ضد مريم حسين واتهامات بإقامتها حفلات مختلطة في الظلام

شاهد: حملة ضد مريم حسين واتهامات بإقامتها حفلات مختلطة في الظلام

عربي

وزارة الحج والعمرة السعودية تحدد حزمة من التوصيات والشروط لشركات العمرة

وزارة الحج والعمرة السعودية تحدد حزمة من التوصيات والشروط لشركات العمرة

الكويت: ثلاث وفيات و385 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الكويت: ثلاث وفيات و385 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

شاهد: أول وزير صحة عربي يتلقى لقاح فيروس (كورونا)

شاهد: أول وزير صحة عربي يتلقى لقاح فيروس (كورونا)

تركي الفيصل يكشف سراً خطيراً بشأن إسقاط صدام حسين

تركي الفيصل يكشف سراً خطيراً بشأن إسقاط صدام حسين