الهيئة الإسلامية العليا تدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

دعت الهيئة الإسلامية العليا في القدس أبناء البلدة القديمة لتكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وإعماره لصد اقتحامات المستوطنين.



وأكدت الهيئة على وجوب شد الرحال للمسجد الأقصى، والرباط فيه للوقوف أمام مخططات الاحتلال المراد منها إفراغ المدينة المقدسة من أهلها وتفريغ المسلمين من الأقصى خاصة في ظل الأعياد اليهودية.



كما طالبت بضرورة توفير حشد كبير لأهالي فلسطين في مدينة القدس لإعمارها ولتشغيل أسواقها الراكدة، والتوجه إلى مقدساتها للصلاة فيها.



وتتزامن دعوات الهيئة الإسلامية تلك مع تصاعد اقتحامات المجموعات الاستيطانية للحرم القدسي بحجة الاحتفال برأس السنة العبرية.



وشهدت باحات المسجد الأقصى منذ ساعات صباح اليوم الأحد، اقتحامات مكثفة للمجموعات المستوطنين بأزياء خاصة تحت حماية قوات خاصة إسرائيلية، ووسط تشديدات على المواطنين الفلسطينيين الوافدين للمسجد الأقصى.



ونشرت ما تسمى بجماعات الهيكل دعوات لحث جميع المتطرفين على اقتحام الأقصى بشتى الوسائل الممكنة خلال الأعياد اليهودية.



وفي سياق متصل، دنست عناصر من شرطة الاحتلال الجامع القبلي، وذلك استجابة لدعوات جماعات الهيكل لتنفيذ اقتحامات واسعة بالتزامن مع عيد رأس السنة العبرية.



وتواصل قوات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، كما تمارس ضد المرابطين سياسة الاعتقال والإبعاد المتكرر لحرمانهم من الوصول للأقصى المبارك.



وخلال الشهور المقبلة، تتكدّس الأعياد اليهودية بأشرس صورها، حيث تنوي جماعات الهيكل تنفيذ اقتحامات تعتمد النوع والشكل، لا الكم والعدد.



ولدى جماعات الهيكل عدة مخططات لاقتحامات الأقصى، في مقدمتها نفخ البوق داخله.



وبدورها دعت مؤسسة القدس الدولية أهالي القدس المحتلة للنفير وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه بدءًا من اليوم وطيلة فترة الأعياد اليهودية لصد أي محاولة من المستوطنين لاقتحام المسجد وأداء الطقوس التلمودية في ساحاته.



وأوضحت القدس الدولية أن سلطات الاحتلال فرضت مؤخرًا ما يسمى "السجود الملحمي" وهو الانبطاح داخل ساحات المسجد الأقصى؛ في خطوة خبيثة وخطيرة للتأسيس لما يسمى العبادات القربانية، وتحويل الأقصى لمركز روحي لليهود في طريق سعيهم لهدم المسجد المبارك وإقامة الهيكل المزعوم على انقاضه.