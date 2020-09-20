عاجل

  • الحية: ملف الأسرى يدار بعيداً عن الإعلام ونترك المجال للوسطاء أن يساهموا في إنهاء الملف

  • الحية:نسعى بكل قوة لاجتثاث الاحتلال من فلسطين وقدرنا أن نقاوم ونواجه الاحتلال بكل الوسائل ولن نهزم

  • الحية:نمارس الضغط على الاحتلال والوسطاء لتلبية مطالب غزة وقد أعطيناهم مهلة شهرين لتحقيق ذلك وانقضى شهر

  • الحية: نستطيع أن ندخل كل الإسرائيليين الملاجئ وعليهم أن يسارعوا قبل فوات الأوان بتلبية مطالب غزة

  • الحية: نقول لوزارة الصحة في رام الله آن الأوان لترسلوا لغزة متطلباتها الصحية

  • الحية: لم يتمخض عن زيارة الوفد الوزاري الذي جاء من رام الله أي شيء يذكر

شؤون فلسطينية

الهيئة الإسلامية العليا تدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى

الهيئة الإسلامية العليا تدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
 دعت الهيئة الإسلامية العليا في القدس أبناء البلدة القديمة لتكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وإعماره لصد اقتحامات المستوطنين.

وأكدت الهيئة على وجوب شد الرحال للمسجد الأقصى، والرباط فيه للوقوف أمام مخططات الاحتلال المراد منها إفراغ المدينة المقدسة من أهلها وتفريغ المسلمين من الأقصى خاصة في ظل الأعياد اليهودية.

كما طالبت بضرورة توفير حشد كبير لأهالي فلسطين في مدينة القدس لإعمارها ولتشغيل أسواقها الراكدة، والتوجه إلى مقدساتها للصلاة فيها.

 وتتزامن دعوات الهيئة الإسلامية تلك مع تصاعد اقتحامات المجموعات الاستيطانية للحرم القدسي بحجة الاحتفال برأس السنة العبرية.

 وشهدت باحات المسجد الأقصى منذ ساعات صباح اليوم الأحد، اقتحامات مكثفة للمجموعات المستوطنين بأزياء خاصة تحت حماية قوات خاصة إسرائيلية، ووسط تشديدات على المواطنين الفلسطينيين الوافدين للمسجد الأقصى.

ونشرت ما تسمى بجماعات الهيكل دعوات لحث جميع المتطرفين على اقتحام الأقصى بشتى الوسائل الممكنة خلال الأعياد اليهودية.

وفي سياق متصل، دنست عناصر من شرطة الاحتلال الجامع القبلي، وذلك استجابة لدعوات جماعات الهيكل لتنفيذ اقتحامات واسعة بالتزامن مع عيد رأس السنة العبرية.

وتواصل قوات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، كما تمارس ضد المرابطين سياسة الاعتقال والإبعاد المتكرر لحرمانهم من الوصول للأقصى المبارك.

وخلال الشهور المقبلة، تتكدّس الأعياد اليهودية بأشرس صورها، حيث تنوي جماعات الهيكل تنفيذ اقتحامات تعتمد النوع والشكل، لا الكم والعدد.

ولدى جماعات الهيكل عدة مخططات لاقتحامات الأقصى، في مقدمتها نفخ البوق داخله.

وبدورها دعت مؤسسة القدس الدولية أهالي القدس المحتلة للنفير وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه بدءًا من اليوم وطيلة فترة الأعياد اليهودية لصد أي محاولة من المستوطنين لاقتحام المسجد وأداء الطقوس التلمودية في ساحاته.

وأوضحت القدس الدولية أن سلطات الاحتلال فرضت مؤخرًا ما يسمى "السجود الملحمي" وهو الانبطاح داخل ساحات المسجد الأقصى؛ في خطوة خبيثة وخطيرة للتأسيس لما يسمى العبادات القربانية، وتحويل الأقصى لمركز روحي لليهود في طريق سعيهم لهدم المسجد المبارك وإقامة الهيكل المزعوم على انقاضه.

أخبار ذات صلة

قلقيلية: تعافي 37 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)

قلقيلية: تعافي 37 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)

سلفيت: إغلاق مديرية التربية والتعليم في المحافظة لمدة 48 ساعة

سلفيت: إغلاق مديرية التربية والتعليم في المحافظة لمدة 48 ساعة

الحية: نجحنا في حصر أماكن المرض حتى اللحظة ولدينا رؤية لآلية فتح المدارس بالتدريج

الحية: نجحنا في حصر أماكن المرض حتى اللحظة ولدينا رؤية لآلية فتح المدارس بالتدريج

اتحاد المقاولين يبحث مع سلطة الطاقة الاستثمار بالمولدات الخاصة

اتحاد المقاولين يبحث مع سلطة الطاقة الاستثمار بالمولدات الخاصة

عودة جزئية للعمل الإداري داخل بعض المحاكم في قطاع غزة

عودة جزئية للعمل الإداري داخل بعض المحاكم في قطاع غزة

حماس تستنكر تصريحات السفير الأمريكي &#34;ناثان سيلز&#34; حول زيارة هنية للبنان

حماس تستنكر تصريحات السفير الأمريكي "ناثان سيلز" حول زيارة هنية للبنان

مسؤول إسرائيلي: فلسطينيون هاجموا إحدى بطاريات القبة الحديدية العام الماضي

مسؤول إسرائيلي: فلسطينيون هاجموا إحدى بطاريات القبة الحديدية العام الماضي

رئيس الوزراء يتسلم تقرير &#34;الوطنية للتربية والثقافة والعلوم &#34;2019&#34;

رئيس الوزراء يتسلم تقرير "الوطنية للتربية والثقافة والعلوم "2019"

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

محمد عياش يُشيد بالدور الكبير للعاهل الأردني في دعم القضية الفلسطينية

محمد عياش يُشيد بالدور الكبير للعاهل الأردني في دعم القضية الفلسطينية

قلقيلية: تعافي 37 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)

قلقيلية: تعافي 37 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)

الهيئة الإسلامية العليا تدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى

الهيئة الإسلامية العليا تدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى

عودة جزئية للعمل الإداري داخل بعض المحاكم في قطاع غزة

عودة جزئية للعمل الإداري داخل بعض المحاكم في قطاع غزة

رئيس الوزراء يتسلم تقرير &#34;الوطنية للتربية والثقافة والعلوم &#34;2019&#34;

رئيس الوزراء يتسلم تقرير "الوطنية للتربية والثقافة والعلوم "2019"

عودة تدريجية لعمل المحاكم بغزة بدءا من يوم غد وفق الخارطة الوبائية

عودة تدريجية لعمل المحاكم بغزة بدءا من يوم غد وفق الخارطة الوبائية

شاهد: الخريطة الوبائية لفيروس (كورونا) بقطاع غزة

شاهد: الخريطة الوبائية لفيروس (كورونا) بقطاع غزة

التعليم بغزة تصدر تنويها مهما للراغبين بالتقدم للمنح الدراسية

التعليم بغزة تصدر تنويها مهما للراغبين بالتقدم للمنح الدراسية

منوعات

شاهد: بعد غياب 9 سنوات.. فنانة لبنانية تعود الى الغناء

شاهد: بعد غياب 9 سنوات.. فنانة لبنانية تعود الى الغناء

ابنة أصالة تفسخ خطبتها بعد شهرين من إتمامها

ابنة أصالة تفسخ خطبتها بعد شهرين من إتمامها

شاهد: بعد رقص مختلط .. حفل وديع الشيخ بسوريا يتحوّل لمعركة بالرشاشات

شاهد: بعد رقص مختلط .. حفل وديع الشيخ بسوريا يتحوّل لمعركة بالرشاشات

شاهد: مي العيدان تثير حيرة وتساؤلات الجمهور في أحدث ظهور لها

شاهد: مي العيدان تثير حيرة وتساؤلات الجمهور في أحدث ظهور لها

شاهد: شيماء سيف في وصلة رقص على &#34;أماكن السهر&#34;

شاهد: شيماء سيف في وصلة رقص على "أماكن السهر"

شاهد: هند القحطاني تنفعل بعد وصف بناتها بالراقصات: &#34;العهر في تفكيرك&#34;

شاهد: هند القحطاني تنفعل بعد وصف بناتها بالراقصات: "العهر في تفكيرك"

الحكم بالسجن المشدد 15 سنة لنجلي المنتج &#34;أحمد السبكي&#34;

الحكم بالسجن المشدد 15 سنة لنجلي المنتج "أحمد السبكي"

شاهد: ماجد المصري يحتفل بخطوبة إبنته (ماهيتاب).. فهل تشبه والدها؟

شاهد: ماجد المصري يحتفل بخطوبة إبنته (ماهيتاب).. فهل تشبه والدها؟

هل تعرفون أن هذا الممثل الشهير هو شقيق الفنان محمد صبحي؟

هل تعرفون أن هذا الممثل الشهير هو شقيق الفنان محمد صبحي؟

شاهد: حملة ضد مريم حسين واتهامات بإقامتها حفلات مختلطة في الظلام

شاهد: حملة ضد مريم حسين واتهامات بإقامتها حفلات مختلطة في الظلام

عربي

وزارة الحج والعمرة السعودية تحدد حزمة من التوصيات والشروط لشركات العمرة

وزارة الحج والعمرة السعودية تحدد حزمة من التوصيات والشروط لشركات العمرة

الكويت: ثلاث وفيات و385 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الكويت: ثلاث وفيات و385 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

شاهد: أول وزير صحة عربي يتلقى لقاح فيروس (كورونا)

شاهد: أول وزير صحة عربي يتلقى لقاح فيروس (كورونا)

تركي الفيصل يكشف سراً خطيراً بشأن إسقاط صدام حسين

تركي الفيصل يكشف سراً خطيراً بشأن إسقاط صدام حسين