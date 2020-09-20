البرهان يُفاوض الادارة الأمريكية بشأن شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

عبد الفتاح البرهان

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الصحفي الإسرائيلي، حيزي سيمانتوف، أن وفدًا برئاسة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، توجه في زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة تستمر يومين.



ووفق الصحفي الإسرائيلي فإنه سيتخلل الزيارة محادثات تفاوضية مباشرة مع فريق من الإدارة الأمريكية موجود حاليًا في الإمارات بشأن شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال: إنه سيكون هناك المزيد من الدول التي ستعترف بحق إسرائيل بالوجود وبالتعامل معها تجاريًا.