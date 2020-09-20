بومبيو: مزيد من الدول ستعترف بحق إسرائيل بالوجود وستتعامل معها تجاريًا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه: سيكون هناك المزيد من الدول التي ستعترف بحق إسرائيل بالوجود وبالتعامل معها تجاريًا.



وأضاف بومبيو، أن الرئيس دونالد ترامب أدرك أن إيران هي التهديد في المنطقة ولذلك أقنعنا دولًا بالخليج بالعمل مع إسرائيل لضمان أمنها.



وهدد الدول التي لا تنفذ العقوبات ضد إيران بـ"عواقب"، وأضاف أن "عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران هي من جديد سارية المفعول".



واعتبر أنه إذا فشلت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في "الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ العقوبات"، فان الولايات المتحدة "ستستخلص النتائج"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها المحلية لفرض تبعات على هذه الإخفاقات وضمان ألا تجني إيران مكاسب من هذا النشاط المحظور من قبل الأمم المتحدة".