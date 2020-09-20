دولي

بومبيو: مزيد من الدول ستعترف بحق إسرائيل بالوجود وستتعامل معها تجاريًا

بومبيو: مزيد من الدول ستعترف بحق إسرائيل بالوجود وستتعامل معها تجاريًا
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه: سيكون هناك المزيد من الدول التي ستعترف بحق إسرائيل بالوجود وبالتعامل معها تجاريًا.

وأضاف بومبيو، أن الرئيس دونالد ترامب أدرك أن إيران هي التهديد في المنطقة ولذلك أقنعنا دولًا بالخليج بالعمل مع إسرائيل لضمان أمنها.

وهدد الدول التي لا تنفذ العقوبات ضد إيران بـ"عواقب"، وأضاف أن "عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران هي من جديد سارية المفعول".

  واعتبر أنه إذا فشلت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في "الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ العقوبات"، فان الولايات المتحدة "ستستخلص النتائج"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها المحلية لفرض تبعات على هذه الإخفاقات وضمان ألا تجني إيران مكاسب من هذا النشاط المحظور من قبل الأمم المتحدة".

أخبار ذات صلة

البرهان يُفاوض الادارة الأمريكية بشأن شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

البرهان يُفاوض الادارة الأمريكية بشأن شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

إيران: 183 وفاة وأكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

إيران: 183 وفاة وأكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

وفاة نائب رئيس حكومة أوزبكستان بفيروس (كورونا)

وفاة نائب رئيس حكومة أوزبكستان بفيروس (كورونا)

هذا ما يعنيه إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران

هذا ما يعنيه إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران

الاحتلال يُسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا)

الاحتلال يُسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا)

غاريث بيل يدلي بتصريحات مستفزة بعد الرحيل عن ريال مدريد

غاريث بيل يدلي بتصريحات مستفزة بعد الرحيل عن ريال مدريد

60 ألف شخص يتطوعون لتجربة لقاح (كورونا) في موسكو

60 ألف شخص يتطوعون لتجربة لقاح (كورونا) في موسكو

موسكو تندد بإعلان واشنطن عن إعادة فرض العقوبات على إيران

موسكو تندد بإعلان واشنطن عن إعادة فرض العقوبات على إيران

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

محمد عياش يُشيد بالدور الكبير للعاهل الأردني في دعم القضية الفلسطينية

محمد عياش يُشيد بالدور الكبير للعاهل الأردني في دعم القضية الفلسطينية

عودة جزئية للعمل الإداري داخل بعض المحاكم في قطاع غزة

عودة جزئية للعمل الإداري داخل بعض المحاكم في قطاع غزة

رئيس الوزراء يتسلم تقرير &#34;الوطنية للتربية والثقافة والعلوم &#34;2019&#34;

رئيس الوزراء يتسلم تقرير "الوطنية للتربية والثقافة والعلوم "2019"

زراعة غزة تنظم جولات ميدانية على نقاط البيع لمراقبة الاسعار

زراعة غزة تنظم جولات ميدانية على نقاط البيع لمراقبة الاسعار

الاحتلال الاسرائيلي يغلق المسجد الإبراهيمي لليوم الثاني بحجة الأعياد

الاحتلال الاسرائيلي يغلق المسجد الإبراهيمي لليوم الثاني بحجة الأعياد

التعليم بغزة تستأنف تصديق الشهادات واستقبال المتقدمين للمنح

التعليم بغزة تستأنف تصديق الشهادات واستقبال المتقدمين للمنح

وزيرا العمل والمرأة يوقعان مذكرة تعاون بشأن مأسسة وإدماج قضايا النوع الاجتماعي

وزيرا العمل والمرأة يوقعان مذكرة تعاون بشأن مأسسة وإدماج قضايا النوع الاجتماعي

الأسيران ماهر الأخرس وعبد الرحمن شعيبات يواصلان إضرابهما

الأسيران ماهر الأخرس وعبد الرحمن شعيبات يواصلان إضرابهما

منوعات

شاهد: بعد غياب 9 سنوات.. فنانة لبنانية تعود الى الغناء

شاهد: بعد غياب 9 سنوات.. فنانة لبنانية تعود الى الغناء

ابنة أصالة تفسخ خطبتها بعد شهرين من إتمامها

ابنة أصالة تفسخ خطبتها بعد شهرين من إتمامها

شاهد: بعد رقص مختلط .. حفل وديع الشيخ بسوريا يتحوّل لمعركة بالرشاشات

شاهد: بعد رقص مختلط .. حفل وديع الشيخ بسوريا يتحوّل لمعركة بالرشاشات

شاهد: مي العيدان تثير حيرة وتساؤلات الجمهور في أحدث ظهور لها

شاهد: مي العيدان تثير حيرة وتساؤلات الجمهور في أحدث ظهور لها

شاهد: شيماء سيف في وصلة رقص على &#34;أماكن السهر&#34;

شاهد: شيماء سيف في وصلة رقص على "أماكن السهر"

شاهد: هند القحطاني تنفعل بعد وصف بناتها بالراقصات: &#34;العهر في تفكيرك&#34;

شاهد: هند القحطاني تنفعل بعد وصف بناتها بالراقصات: "العهر في تفكيرك"

الحكم بالسجن المشدد 15 سنة لنجلي المنتج &#34;أحمد السبكي&#34;

الحكم بالسجن المشدد 15 سنة لنجلي المنتج "أحمد السبكي"

شاهد: ماجد المصري يحتفل بخطوبة إبنته (ماهيتاب).. فهل تشبه والدها؟

شاهد: ماجد المصري يحتفل بخطوبة إبنته (ماهيتاب).. فهل تشبه والدها؟

هل تعرفون أن هذا الممثل الشهير هو شقيق الفنان محمد صبحي؟

هل تعرفون أن هذا الممثل الشهير هو شقيق الفنان محمد صبحي؟

شاهد: حملة ضد مريم حسين واتهامات بإقامتها حفلات مختلطة في الظلام

شاهد: حملة ضد مريم حسين واتهامات بإقامتها حفلات مختلطة في الظلام

عربي

وزارة الحج والعمرة السعودية تحدد حزمة من التوصيات والشروط لشركات العمرة

وزارة الحج والعمرة السعودية تحدد حزمة من التوصيات والشروط لشركات العمرة

الكويت: ثلاث وفيات و385 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الكويت: ثلاث وفيات و385 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

شاهد: أول وزير صحة عربي يتلقى لقاح فيروس (كورونا)

شاهد: أول وزير صحة عربي يتلقى لقاح فيروس (كورونا)

تركي الفيصل يكشف سراً خطيراً بشأن إسقاط صدام حسين

تركي الفيصل يكشف سراً خطيراً بشأن إسقاط صدام حسين