مسؤول إسرائيلي: فلسطينيون هاجموا إحدى بطاريات القبة الحديدية العام الماضي
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول الدفاع الجوي العميد ران كوخاف: إنه في العام الماضي، حاول فلسطينيون من قطاع غزة مهاجمة إحدى بطاريات القبة الحديدية.
وأضاف كوخاف: اندلع حريق بالقرب من البطارية، ولولا يقظة الطاقم لكان من الممكن أن تتضرر البطارية، الآن نستعد لمزيد من التهديدات المتنوعة بما في ذلك التعامل مع الصواريخ بكافة أنواعها والحوامات وغيرها.
قال مسؤول الدفاع الجوي العميد ران كوخاف: إنه في العام الماضي، حاول فلسطينيون من قطاع غزة مهاجمة إحدى بطاريات القبة الحديدية.
وأضاف كوخاف: اندلع حريق بالقرب من البطارية، ولولا يقظة الطاقم لكان من الممكن أن تتضرر البطارية، الآن نستعد لمزيد من التهديدات المتنوعة بما في ذلك التعامل مع الصواريخ بكافة أنواعها والحوامات وغيرها.
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