شؤون فلسطينية

مسؤول إسرائيلي: فلسطينيون هاجموا إحدى بطاريات القبة الحديدية العام الماضي

مسؤول إسرائيلي: فلسطينيون هاجموا إحدى بطاريات القبة الحديدية العام الماضي
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول الدفاع الجوي العميد ران كوخاف: إنه في العام الماضي، حاول فلسطينيون من قطاع غزة مهاجمة إحدى بطاريات القبة الحديدية.

وأضاف كوخاف: اندلع حريق بالقرب من البطارية، ولولا يقظة الطاقم لكان من الممكن أن تتضرر البطارية، الآن نستعد لمزيد من التهديدات المتنوعة بما في ذلك التعامل مع الصواريخ بكافة أنواعها والحوامات وغيرها.

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