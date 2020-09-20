مسؤول إسرائيلي: فلسطينيون هاجموا إحدى بطاريات القبة الحديدية العام الماضي

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول الدفاع الجوي العميد ران كوخاف: إنه في العام الماضي، حاول فلسطينيون من قطاع غزة مهاجمة إحدى بطاريات القبة الحديدية.



وأضاف كوخاف: اندلع حريق بالقرب من البطارية، ولولا يقظة الطاقم لكان من الممكن أن تتضرر البطارية، الآن نستعد لمزيد من التهديدات المتنوعة بما في ذلك التعامل مع الصواريخ بكافة أنواعها والحوامات وغيرها.