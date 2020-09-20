شؤون فلسطينية

رئيس الوزراء يتسلم تقرير "الوطنية للتربية والثقافة والعلوم "2019"

رئيس الوزراء يتسلم تقرير "الوطنية للتربية والثقافة والعلوم "2019"
رام الله - دنيا الوطن
تسلم رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، التقرير السنوي للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم للعام 2019، وتقرير اللجنة الخاص بمساهمتها في ظل أزمة تفشي جائحة (كورونا) للفترة ما بين آذار- تموز 2020، من رئيس اللجنة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أ.د. علي زيدان أبو زهري، وبحضور الأمين العام للجنة د. دوّاس دوّاس.

وأطّلع رئيس الوزراء من أبو زهري على التطور الذي شهدته اللجنة الوطنية في أدائها لمسؤولياتها ومهامها، وذلك من خلال العمل مع المنظمات الدولية المتخصصة (اليونسكو، الإيسيسكو، الألكسو)، والتنسيق والمتابعة مع المؤسسات الوطنية الشريكة، من خلال البرامج والمشاريع والأنشطة التي تنفذها.

وأضاف كذلك أنها تميزت به من سرعة الاستجابة للتعامل مع التداعيات الثقافية والتربوية والعلمية بعد تفشي فيروس (كورونا) من تبادل أفضل الممارسات والخبرات الدولية، وصولا لنشر التقارير والمبادرات الفلسطينية على الموقع الرسمي لمنظمة "اليونسكو" والمنظمات الأخرى.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور الحيوي الذي تلعبه اللجنة كأحد مكونات منظمة التحرير الفلسطينية، وبدورها في الحفاظ على الموروث الثقافي للشعب الفلسطيني، وبالجهد المشترك مع وزارة الثقافة.

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