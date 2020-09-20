شؤون فلسطينية

اشتية: إجراء الانتخابات وتمتين جبهتنا الداخلية أولوية لمواجهة التحديات

اشتية: إجراء الانتخابات وتمتين جبهتنا الداخلية أولوية لمواجهة التحديات
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
 قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: "إن شرط بقاء قضيتنا وعدم اندثارها وتعزيز برنامجنا السياسي يكمن بالانتخابات، وفي ظل المزاج الوطني الإيجابي نحن في الحكومة سنقوم بكل ما هو ممكن لتسهيل إجرائها".

وأضاف اشتية خلال لقائه اليوم الأحد في مكتبه برام الله، وفدا من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: "في ظل الظرف السياسي العام الصعب والمعقد والأزمات التي فرضت علينا بالإضافة الى التطبيع العربي، اولويتنا تمتين جبهتنا الداخلية لمواجهة كافة التحديات".

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على صون حرية الرأي والتعبير وتعزيزها، وتقبل النقد البنّاء، والعمل عليه، ومحاربة الفساد بكافة اشكاله، مشيرا الى ان هيئة مكافحة الفساد أحالت 95 ملف فساد إلى النائب العام هذا العام.

وبحث اشتية مع الوفد العديد من القضايا، وعلى رأسها محاربة فوضى السلاح التي أودت بحياة العديد من المواطنين، مبيناً انه تم الايعاز للمؤسسة الأمنية ببذل كل الجهود للقضاء على هذه الظاهرة.

من جهته ثمن الوفد التوجه نحو إجراء الانتخابات كمطلب وطني لتجديد الشرعيات، وشكر دعم الحكومة الدائم للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، معتبرين أن ذلك يعكس مدى احترامها لحقوق الإنسان وتعزيز دورها في المجتمع.

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