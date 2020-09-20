الكويت: ثلاث وفيات و385 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم الأحد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 584 .





وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل 385 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 99 ألفا و434 حالة.





وأشار المتحدث إلى وجود 98 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.





وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 670 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد إلى 90 ألفا و168.

رام الله - دنيا الوطن