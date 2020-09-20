شؤون فلسطينية

عودة تدريجية لعمل المحاكم بغزة بدءا من يوم غد وفق الخارطة الوبائية

عودة تدريجية لعمل المحاكم بغزة بدءا من يوم غد وفق الخارطة الوبائية
رام الله - دنيا الوطن
صرَّح النَّاطق الإعلامي باسم السُّلطة القضائية الفِلسطينية المستشار إيهاب عرفات أن لجنة - الطوارئ وإدارة الأزمات بالقضاء - عقدت لقاء اليوم برئاسة المستشار محمد عابد رئيس المجلس ناقشت فيه خيارات العودة للعمل، وفقا للمتاح
في المحافظات وخلُصت لعدة توصيات مهمة صدر قرار بها عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء بعد الإحاطة بمحدِّدات العودة للعمل من قبل الأجهزة الحكومية المختصة.

وأكَّد المستشار عرفات أن القرار الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء أفصح عن عودة جزئية للنشاط الإداري داخل المحاكم المجاز لها العمل وفقا للخارطة الوبائية المحدَّدة من وزارة الصِّحة بدءًا من الاثنين الموافق (21/9/2020) .

وبيَّن النَّاطق الإعلامي أن تفاصيل العودة تتضمن الالتزام بالإجراءات الوقائية والصِّحية ، وإتباع التعليمات الطِّبية ومراعاة السن والأمومة وأماكن السكن للموظفين .

وأوضح أن القرار يأتي في إطار الانعقاد الدائم للجنة (الطوارئ والأزمات) لمواجهة التحدِّيات التي أفرزتها جائحة (الكورونا) وبعد اجتماع اليوم الأحد الموافق (20/9/2020) بديوان رئيس المجلس الأعلى للقضاء لاستعراض ومناقشة جملة من التطوُّرات المرتبطة بالخطة التدريجية لانتظام العمل في المحاكم النِّظامية
، وخيارات التعايش وفقا للمحددات والخطة المقدمة من القضاء للجهات العليا وملائمتها للخطة الصحية والحكومية .

وأشار المستشار إيهاب عرفات إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء أوعز ببقاء لجنة ( الطوارئ وإدارة الأزمات) في طوْر الانعقاد الدائم لمعالجة تصورات نظر الطلبات المستعجلة وطلبات الكفالة وطلبات الاستدعاء المقدمة أمام المحكمة
الإدارية.

أخبار ذات صلة

اشتية: إجراء الانتخابات وتمتين جبهتنا الداخلية أولوية لمواجهة التحديات

اشتية: إجراء الانتخابات وتمتين جبهتنا الداخلية أولوية لمواجهة التحديات

شاهد: حاخام يهودي ينفخ الشوفار في دبي بمناسبة رأس السنة العبرية

شاهد: حاخام يهودي ينفخ الشوفار في دبي بمناسبة رأس السنة العبرية

شاهد: الخريطة الوبائية لفيروس (كورونا) بقطاع غزة

شاهد: الخريطة الوبائية لفيروس (كورونا) بقطاع غزة

التعليم بغزة تصدر تنويها مهما للراغبين بالتقدم للمنح الدراسية

التعليم بغزة تصدر تنويها مهما للراغبين بالتقدم للمنح الدراسية

محمد عياش يُشيد بالدور الكبير للعاهل الأردني في دعم القضية الفلسطينية

محمد عياش يُشيد بالدور الكبير للعاهل الأردني في دعم القضية الفلسطينية

زراعة غزة تنظم جولات ميدانية على نقاط البيع لمراقبة الاسعار

زراعة غزة تنظم جولات ميدانية على نقاط البيع لمراقبة الاسعار

الاحتلال الاسرائيلي يغلق المسجد الإبراهيمي لليوم الثاني بحجة الأعياد

الاحتلال الاسرائيلي يغلق المسجد الإبراهيمي لليوم الثاني بحجة الأعياد

التعليم بغزة تستأنف تصديق الشهادات واستقبال المتقدمين للمنح

التعليم بغزة تستأنف تصديق الشهادات واستقبال المتقدمين للمنح

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

محمد عياش يُشيد بالدور الكبير للعاهل الأردني في دعم القضية الفلسطينية

محمد عياش يُشيد بالدور الكبير للعاهل الأردني في دعم القضية الفلسطينية

زراعة غزة تنظم جولات ميدانية على نقاط البيع لمراقبة الاسعار

زراعة غزة تنظم جولات ميدانية على نقاط البيع لمراقبة الاسعار

الاحتلال الاسرائيلي يغلق المسجد الإبراهيمي لليوم الثاني بحجة الأعياد

الاحتلال الاسرائيلي يغلق المسجد الإبراهيمي لليوم الثاني بحجة الأعياد

التعليم بغزة تستأنف تصديق الشهادات واستقبال المتقدمين للمنح

التعليم بغزة تستأنف تصديق الشهادات واستقبال المتقدمين للمنح

وزيرا العمل والمرأة يوقعان مذكرة تعاون بشأن مأسسة وإدماج قضايا النوع الاجتماعي

وزيرا العمل والمرأة يوقعان مذكرة تعاون بشأن مأسسة وإدماج قضايا النوع الاجتماعي

الأسيران ماهر الأخرس وعبد الرحمن شعيبات يواصلان إضرابهما

الأسيران ماهر الأخرس وعبد الرحمن شعيبات يواصلان إضرابهما

النائب العام أكرم الخطيب يفتتح البرنامج التدريبي الخاص بالنيابة العامة

النائب العام أكرم الخطيب يفتتح البرنامج التدريبي الخاص بالنيابة العامة

العمل بغزة: لا علاقة لنا بما يصدر عن الوزارة بالضفة بشأن مساعدات العمال

العمل بغزة: لا علاقة لنا بما يصدر عن الوزارة بالضفة بشأن مساعدات العمال

منوعات

شاهد: بعد غياب 9 سنوات.. فنانة لبنانية تعود الى الغناء

شاهد: بعد غياب 9 سنوات.. فنانة لبنانية تعود الى الغناء

ابنة أصالة تفسخ خطبتها بعد شهرين من إتمامها

ابنة أصالة تفسخ خطبتها بعد شهرين من إتمامها

شاهد: بعد رقص مختلط .. حفل وديع الشيخ بسوريا يتحوّل لمعركة بالرشاشات

شاهد: بعد رقص مختلط .. حفل وديع الشيخ بسوريا يتحوّل لمعركة بالرشاشات

شاهد: مي العيدان تثير حيرة وتساؤلات الجمهور في أحدث ظهور لها

شاهد: مي العيدان تثير حيرة وتساؤلات الجمهور في أحدث ظهور لها

شاهد: شيماء سيف في وصلة رقص على &#34;أماكن السهر&#34;

شاهد: شيماء سيف في وصلة رقص على "أماكن السهر"

شاهد: هند القحطاني تنفعل بعد وصف بناتها بالراقصات: &#34;العهر في تفكيرك&#34;

شاهد: هند القحطاني تنفعل بعد وصف بناتها بالراقصات: "العهر في تفكيرك"

الحكم بالسجن المشدد 15 سنة لنجلي المنتج &#34;أحمد السبكي&#34;

الحكم بالسجن المشدد 15 سنة لنجلي المنتج "أحمد السبكي"

شاهد: ماجد المصري يحتفل بخطوبة إبنته (ماهيتاب).. فهل تشبه والدها؟

شاهد: ماجد المصري يحتفل بخطوبة إبنته (ماهيتاب).. فهل تشبه والدها؟

هل تعرفون أن هذا الممثل الشهير هو شقيق الفنان محمد صبحي؟

هل تعرفون أن هذا الممثل الشهير هو شقيق الفنان محمد صبحي؟

شاهد: حملة ضد مريم حسين واتهامات بإقامتها حفلات مختلطة في الظلام

شاهد: حملة ضد مريم حسين واتهامات بإقامتها حفلات مختلطة في الظلام

عربي

الكويت: ثلاث وفيات و385 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الكويت: ثلاث وفيات و385 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

تركي الفيصل يكشف سراً خطيراً بشأن إسقاط صدام حسين

تركي الفيصل يكشف سراً خطيراً بشأن إسقاط صدام حسين

تونس: خامس منتج للفوسفات بالعالم.. تستورد هذه المادة لأول مرة

تونس: خامس منتج للفوسفات بالعالم.. تستورد هذه المادة لأول مرة

القوات العراقية تُحبط عملية لاستهداف &#34;زوار الأربعين&#34;

القوات العراقية تُحبط عملية لاستهداف "زوار الأربعين"