شاهد: حاخام يهودي ينفخ الشوفار في دبي بمناسبة رأس السنة العبرية

نشرت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" مقطع فيديو يظهر فيه حاخام الجالية اليهودية في دولة الإمارات ينفخ البوق اليهودي "الشوفار" في دبي بمناسبة حلول رأس السنة العبرية.





وتحتفل الجالية اليهودية في دولة الإمارات للمرة الأولى برأس السنة العبرية في ظل إعلان اتفاق السلام بين أبو ظبي وتل أبيب برعاية أمريكية وفق (روسيا اليوم).





ويقدر تعداد الجالية اليهودية في الإمارات بنحو 3 آلاف شخص غالبتهم في دبي، حيث يوجد كنيس واحد معروف، وهو مفتوح منذ عام 2008.









رام الله - دنيا الوطن