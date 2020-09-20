زراعة غزة تنظم جولات ميدانية على نقاط البيع لمراقبة الاسعار



في غضون ذلك، راقب وتابع قسم الوقاية بالمديرية محلات المبيدات لضمان جودة المبيد وعدم التلاعب في المبيدات،اضافة لتنظيم عدة جولات على نقاط البيع لمراقبة الاسعار وجودة السلع الموجودة بالمحلات والأسواق.





رام الله - دنيا الوطننظمت طواقم مديرية زراعة محافظة غزة عدة جولات ميدانية، ونفذ قسم المشاتل في المديرية جولة على عدد من المشاتل لمتابعة ومراقبة الأصناف الجديدة للاستعداد للموسم الزراعي .