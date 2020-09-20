شؤون فلسطينية

مباحث (كورونا): توقيف 286 شخصاً خالفوا قرارات حظر التجول بمحافظات القطاع

مباحث (كورونا): توقيف 286 شخصاً خالفوا قرارات حظر التجول بمحافظات القطاع
صورة أرشيفية
غزة- دنيا الوطن
قال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية في قطاع غزة: إن مباحث (كورونا) أوقفت، 286 شخصاً مخالفاً لقرارات وتعليمات حالة الطوارئ وحظر التجول في محافظات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من أصحاب المحال التجارية، ومواطنين مخالفين.

وأغلقت المباحث 146 محلاً تجارياً مخالفاً لإجراءات الوقاية والسلامة، تضمنت محالاً لبيع المواد الأساسية والخضروات، وبقالات، ومحال دواجن، وأجهزة كهربائية، وجوالات.

وأوقفت المباحث 125 من أصحاب تلك المحال التجارية، إلى جانب 161 مواطناً مخالفاً لقرارات حظر التجول، وأحالتهم جميعاً إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

يأتي ذلك، في ظل استمرار العمل اليومي لمباحث (كورونا) بالتعاون مع الدوائر المختصة بالشرطة، في متابعة التزام المواطنين والمحال التجارية والمنشآت الخاصة والعامة، بالإجراءات المفروضة لمواجهة انتشار جائحة (كورونا).

وفي تفصيل المهام، فقد أوقفت المباحث في محافظة شمال غزة 24 من أصحاب المحال التجارية المخالفة، و34 مواطناً آخرين، خرقوا قرارات حظر التجول، في حين أغلقت 3 محلات مخالفة.

كما أوقفت المباحث في محافظة غزة 76 من أصحاب المحال المخالفة، و61 مواطناً مخالفاً لحظر التجول.

وفي المحافظة الوسطى، أغلقت مباحث (كورونا) 26 محلاً تجارياً مخالفاً، وأوقفت 7 مواطنين مخالفين لقرار حظر التجول.

وحررت المباحث 192 تعهداً بحق محال مخالفة؛ من أجل عدم تكرار مخالفة إجراءات السلامة والوقاية.

وفي محافظة خانيونس، أغلقت مباحث (كورونا) 116 محلاً تجارياً مخالفاً، وأوقفت 24 من أصحابها، وأحالتهم للجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات بحقهم، في حين أوقفت 56 مواطناً، خرقوا حالة حظر التجول في المناطق التي تشهد تشديداً للإجراءات.

أما في محافظة رفح، فقد أغلقت المباحث، محلاً واحداً مخالفاً وأوقفت صاحبه، إلى جانب 3 مواطنين آخرين، خالفوا تعليمات حظر التجول.

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