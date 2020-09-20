دولي

الصين تصدر كتابا أبيض حول حقوق التوظيف والعمل في شينجيانغ

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الصين كتابا أبيض حول حقوق التوظيف والعمل في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم اليوم الخميس. 

ويقول الكتاب الأبيض الذي نشره مكتب الإعلام بمجلس الدولة، إن شينجيانغ تعتبر تسهيل التوظيف أهم المشاريع الأساسية لضمان رفاهية الناس وتحسينها. 

ومن خلال سياسات العمل والتوظيف الاستباقية، عملت شينجيانغ باستمرار على تحسين الحياة المادية والثقافية للشعب، وضمنت وطورت حقوق الإنسان للشعب في كافة المجالات، وفقا للكتاب الأبيض الذي يحمل عنوان "حقوق التوظيف والعمل في شينجيانغ". 

ويتضمن الكتاب الأبيض ستة فصول، وهي التوظيف في شينجيانغ، سياسات التوظيف الاستباقية، الاحترام الكامل لتفضيلات العمال التوظيفية، حماية حقوق العمال، وظائف أفضل من أجل حياة أفضل، تطبيق معايير العمل وحقوق الإنسان الدولية. 

 كتاب أبيض: وضع التوظيف في شينجيانغ مستمر في التحسن 

كتاب أبيض: دخل السكان والعاملين في شينجيانغ يزداد باطراد 

كتاب أبيض: الالتحاق بمختلف أنواع التعليم في شينجيانغ يصل إلى أعلى مستوى في التاريخ 

كتاب أبيض: شينجيانغ توفر التدريب المهني لتسهيل التوظيف 

كتاب أبيض: معدل توظيف خريجي الجامعات في شينجيانغ يرتفع إلى مستوى قياسي 

كتاب أبيض: توظيف 117 ألف مقيم محلي خارج شينجيانغ منذ عام 2014 

كتاب أبيض: شينجيانغ الصينية تحترم تماما التفضيلات الوظيفية للعمال 

كتاب أبيض: شينجيانغ تدعم باستمرار خدمات التوظيف العامة 

كتاب أبيض: شينجيانغ الصينية تمنع وتعاقب بشدة أية حالات عمل قسري 

كتاب أبيض: منطقة شينجيانغ تضمن التوظيف والرعاية الاجتماعية وسط السيطرة على كوفيد-19 

كتاب أبيض: شينجيانغ تشجع الابتكار وريادة الأعمال لتوليد فرص العمل 

كتاب أبيض: منطقة شينجيانغ الصينية تحمي حقوق العاملين 

كتاب أبيض: شينجيانغ تضمن حرية العمال في المعتقد الديني 

كتاب أبيض: شينجيانغ تضمن الحقوق المتساوية للعمال في التوظيف 

كتاب أبيض: سياسات وممارسات التوظيف في شينجيانغ تتوافق مع القانون والمعايير الدولية 

كتاب أبيض: معدل البطالة المسجل في المناطق الحضرية يظل أدنى من 3.5 في المائة في شينجيانغ 

كتاب أبيض: سكان شينجيانغ يعززون قابلية التوظيف من خلال التدريب قبل التوظيف 

كتاب أبيض: شينجيانغ ستقضي على الفقر بنهاية 2020 

كتاب أبيض : منطقة شينجيانغ تمارس المعايير الدولية لحقوق العمال والإنسان بشكل ناجح 

كتاب أبيض: شينجيانغ تستكشف أساليب جديدة لمواجهة التحديات العالمية 

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