الصين تصدر كتابا أبيض حول حقوق التوظيف والعمل في شينجيانغ

أصدرت الصين كتابا أبيض حول حقوق التوظيف والعمل في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم اليوم الخميس.





ويقول الكتاب الأبيض الذي نشره مكتب الإعلام بمجلس الدولة، إن شينجيانغ تعتبر تسهيل التوظيف أهم المشاريع الأساسية لضمان رفاهية الناس وتحسينها.





ومن خلال سياسات العمل والتوظيف الاستباقية، عملت شينجيانغ باستمرار على تحسين الحياة المادية والثقافية للشعب، وضمنت وطورت حقوق الإنسان للشعب في كافة المجالات، وفقا للكتاب الأبيض الذي يحمل عنوان "حقوق التوظيف والعمل في شينجيانغ".





ويتضمن الكتاب الأبيض ستة فصول، وهي التوظيف في شينجيانغ، سياسات التوظيف الاستباقية، الاحترام الكامل لتفضيلات العمال التوظيفية، حماية حقوق العمال، وظائف أفضل من أجل حياة أفضل، تطبيق معايير العمل وحقوق الإنسان الدولية.





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رام الله - دنيا الوطن