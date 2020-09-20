شاهد: أول وزير صحة عربي يتلقى لقاح فيروس (كورونا)





وأكد أنه يتوافق بشكل كامل وتام مع اللوائح والقوانين، التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص، وذلك عقب ظهور نتائج إيجابية للتجارب السريرية، التي أجراها القطاع الصحي في الدولة".



وأوضح وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، أن "اللقاح آمن وفعال، وسيساهم في تقليل الخسائر التي تسببت بها جائحة (كوفيد- 19) والحفاظ على الأرواح".







يذكر، أن دولة الإمارات، أجازت الاستخدام الطارئ للقاح (كوفيد- 19) لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملاً مع مصابي الفيروس من أبطال خط الدفاع الأول، بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة، وحمايتهم من أية أخطار، قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

رام الله - دنيا الوطنتلقى وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، عبد الرحمن بن محمد العويس، أمس السبت، الجرعة الأولى من لقاح فيروس (كورونا)، وذلك تماشياً من خطة الوزارة، التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، والتي تضمن تقديم اللقاح لفئات محددة من خط الدفاع الأول.وقال الوزير الإماراتي: "إننا نسعى من خلال تقديم هذا اللقاح لتوفير كافة وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول، وحمايتهم من أي أخطار، قد يتعرضون لها، بسبب طبيعة عملهم، وفق (سكاي نيوز).