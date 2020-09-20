دولي

وفاة نائب رئيس حكومة أوزبكستان بفيروس (كورونا)

وفاة نائب رئيس حكومة أوزبكستان بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
توفي نائب رئيس وزراء أوزبكستان، أوكتام بارنويف، اليوم الأحد، بعد إصابته بفيروس (كورونا)، حسبما أفادت غرفة إدارة أزمة (كورونا) لدى حكومة البلاد.

وأوضحت الغرفة، أن المسؤول، توفي عن عمر يناهز (56 عاماً)، بسبب مضاعفات المرض الناجم عن فيروس (كورونا) وفق (روسيا اليوم).

وكانت وزارة الصحة في أوزبكستان، قد ذكرت أواخر شهر تموز/ يوليو الماضي، أن بارنويف أدخل المستشفى بعد الكشف عن إصابته بـ (كورونا)، وعلم لاحقاً أنه كان يتلقى العلاج في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة طشقند، ثم في ألمانيا.

وكان بارنويف يشرف في الحكومة الأوزبكستانية على قطاع الزراعة والغذاء.

ومنذ تسجيل الإصابة الأولى بـ (كورونا) في أوزبكستان، في 15 آذار/ مارس، ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى 51235، توفي من المصابين 429 شخصاً، وتماثل للشفاء 47271 شخصاً، وتراجعت وتيرة الإصابات اليومية الجديدة في شهر آب/ أغسطس الماضي من 600- 700 إلى 200- 300 حالة، لكن منحنى الإصابات عاد إلى الارتفاع في الشهر أيلول/ سبتمبر الحالي.

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