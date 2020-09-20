شؤون فلسطينية

وزير الاتصالات يُعلن رسميًا إطلاق خدمة التناقل الرقمي بين جوال وأوريدو

وزير الاتصالات يُعلن رسميًا إطلاق خدمة التناقل الرقمي بين جوال وأوريدو
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إسحق سدر، اليوم الأحد، عن إطلاق خدمة التناقل الرقمي بين شركتي جوال وأوريدو.

وقال سدر، لوكالة الأنباء الرسمية (وفا)، إن الخدمة ستتيح للمشترك في أي من الشبكتين الاحتفاظ بنفس رقمه عند الانتقال إلى الشبكة الأخرى.

وأضاف: أن "الخدمة انطلقت منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم، حيث تتابع طواقم الوزارة وشركات الشبكات الخليوية سير انطلاقها، مشيراً إلى أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية، واصلت هذه الطواقم عملها ليلاً نهاراً لضمان إطلاق الخدمة في موعدها المحدد"، وفق (وفا).

وتابع: "العملية مرت بصعوبات جمة، أبرزها معيقات الاحتلال، ولكن بإرادة طواقم الوزارة والشركتين، تمكنا من "إطلاقها بعد 10 أشهر من العمل".

وأوضح سدر، أن إطلاق الخدمة تجارياً، احتاج إلى عشرات البرمجيات والأجهزة، لضمان تطبيقها بشكل سلس، معرباً عن ثقته بأن تعزز هذه الخدمة التنافسية بين الشركتين، لصالح المشتركين.

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