شؤون فلسطينية

النائب العام أكرم الخطيب يفتتح البرنامج التدريبي الخاص بالنيابة العامة

النائب العام أكرم الخطيب يفتتح البرنامج التدريبي الخاص بالنيابة العامة
رام الله - دنيا الوطن
افتتح صباح اليوم الأحد في فندق السيزر- رام الله برنامج تدريبي خاص بأعضاء النيابة العامة، برعاية وحضور النائب العام المستشار أكرم الخطيب، وبحضور مدير المعهد القضائي الفلسطيني، القاضي كفاح الشولي.

وفي جلسة الافتتاح، أثنى النائب العام على جهود المعهد القضائي وما قدمه من إنجازات لأعضاء النيابة العامة بعد انقطاع طويل خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم، حيث أن هذا التدريب هو أول تدريب منفّذ في عام 2020 يستهدف أعضاء النيابة العامة بعد أن تم تأجيله عدة مرات بسبب جائحة (كورونا).
 
ولضمان استمرارية البرامج التدريبية وعدم توقفها شدّد النائب العام على الالتزام بإجراءات السلامة والتباعد، حيث تعتبر هذه الدورة مؤشراً لاستكمال التدريبات، وطلب من المتدربين أن يلتزموا بالحضور والمشاركة، كما عاهدهم دائماً.

وقدم النائب العام جزيل الشكر للمدربين رئيس نيابة الأستاذ مجدي شرعب، ووكيل نيابة الأستاذ جاد طمّليه، على جهودهم المبذولة وما قدموه من معلومات لديهم تثري التدريب، مؤكداً على دور المعهد القضائي برفع كفاءة السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، حيث أنهم الفئة الأولى التي يجب أن يركز عليها المعهد بتقديم خدماته وهم الأساس.

وبدوره، رحب الشولي بالحضور، معرباً عن سعادته بافتتاح هذا البرنامج التدريبي للنيابة العامة الذي تأخر كثيراً بسبب جائحة (كورونا)  مستعرضاً تفاصيل هذا البرنامج وما له من أثر ايجابي كبير على تطوير القدرات، كما استعرض أمام النيابة العامة وبصفتهم شركاء أساسيين لنهضة المعهد القضائي وما وصل إليه من حسن الأداء.

وأخيراً ثمّن مدير المعهد مواقف النائب العام الداعمة للمعهد القضائي قولاً وفعلاً في جميع المجالس التي يشارك بها بصفته الأصلية وتمنّى لهذا البرنامج النجاح والسداد مبدياً استعدادية المعهد القضائي بكامل طاقمه على تحقيق الأهداف المرجوة من هذا البرنامج التدريبي.

ويذكر أن هذا البرنامج التدريبي الخاص بالنيابة العامة أعضاء وإداريين، الذي افتتح اليوم والمستمر حتى نهاية العام الجاري بحيث يعقد شهرياً ما مجموعه أربعة تدريبات اثنان منها لأعضاء النيابة العام، واثنان آخرين للإداريين العاملين في النيابة العامة.

وفيما يخص تدريبات أعضاء النيابة العامة يشارك فيه ما مجموعه (160) عضو نيابة بواقع (17) يوماً تدريباً موزعه على الموضوعات التالية (المرافعات، الدعوى المدنية ودعاوى الحكومة، الاستئناف، النقض، التحقيق الجنائي، الجرائم الإلكترونية، التزييف والتزوير، تسوية الأراضي، التعاون القضائي الدولي).

وفيما يخص تدريبات الإداريين في النيابة العامة، يشارك فيها (100) موظف، بواقع (14) يوماً تدريبياً، موزعه على الموضوعات التالية (برنامج ميزان، إدارة الملف الجزائي والاقتصادي، كتابة التقارير، تدريب مدربين، مهارات إدارية).

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