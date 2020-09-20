الشرطة تُغلق 22 قاعة أفراح لمخالفتها قانون الطوارئ بالخليل

أغلقت الشرطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية، اليوم الأحد، 22 قاعة أفراح لمخالفتها قانون الطوارئ في عدة مناطق بمحافظة الخليل.





وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في بيان لها: "أنه واستمراراً لإجراءات الشرطة في متابعة قانون الطوارئ، والالتزام بإغلاق قاعات الأفراح، منعاً للتجمعات، فقد قامت الشرطة والأجهزة الأمنية، بإغلاق 22 قاعة للأفراح في عدة مناطق بمحافظة الخليل.

وأضافت: بأن الشرطة، قد تلقت عدة بلاغات بتنظيم حفلات زفاف داخل هذه القاعات، حيث تحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية لهذه القاعات، وقامت بفض هذه الحفلات، وإغلاق القاعات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.





يشار إلى أن الشرطة، قد دعت المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، ومنع التجمعات؛ تجنباً لانتشار الفيروس، وذلك للحفاظ على حياتهم وسلامتهم.

رام الله - دنيا الوطن