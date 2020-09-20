دولي

الصين تصدر كتابا أبيض بشأن مشاركة قواتها المسلحة في عمليات حفظ السلام

رام الله - دنيا الوطن
 أصدرت الصين اليوم الجمعة كتابا أبيض بشأن مشاركة القوات المسلحة للبلاد في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. 

وتم إصدار الكتاب الأبيض الذي يحمل عنوان "القوات المسلحة الصينية: 30 عاما من عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة" من قبل مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني. 

وذكرت الوثيقة أن القوات المسلحة الصينية، التى تعمل في مهام الأمم المتحدة من أجل السلام العالمي، أصبحت قوة رئيسية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على مدى العقود الثلاثة الماضية. 

وتركت قوات حفظ السلام الصينية بصماتها في أكثر من 20 دولة ومنطقة بما في ذلك كمبوديا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والسودان ولبنان وقبرص وجنوب السودان ومالي وجمهورية إفريقيا الوسطى. 

وقالت الوثيقة إن قوات حفظ السلام الصينية قدمت مساهمة هائلة في تسهيل التسوية السلمية للنزاعات، وحماية الأمن والاستقرار الإقليميين، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المضيفة. 

ونفذت الصين بإخلاص التعهدات التي أعلنتها في قمة الأمم المتحدة لدعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من خلال إجراءات تشمل تشكيل قوة احتياطية لحفظ السلام وإرسال المزيد من أفراد الدعم للمشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمساعدة في تدريب قوات حفظ السلام الأجنبية وتقديم مساعدات عسكرية دون مقابل للاتحاد الإفريقي. 

كما تعاونت القوات المسلحة الصينية في حفظ السلام مع أكثر من 90 دولة و10 منظمات دولية وإقليمية. 

وذكر الكتاب الأبيض أن الصين التي تسهم في بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، ستواصل لعب دورها كعضو دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة، وتدعم بشدة وتشارك في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. 

كما تتضمن الوثيقة جدولا زمنيا لأنشطة القوات المسلحة الصينية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. 

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