شؤون فلسطينية

الاحتلال يُغلق الحرم الإبراهيمي على فترات بسبب الأعياد اليهودية

الاحتلال يُغلق الحرم الإبراهيمي على فترات بسبب الأعياد اليهودية
رام الله - دنيا الوطن
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف، ومنع إقامة الصلاة فيه، بحجة الأعياد اليهودية، على أن تعاود إغلاقه على فترات أخرى.

وقال مدير الحرم الإبراهيمي، حفظي أبو سنينة: إن سلطات الاحتلال، أغلقت الحرم الإبراهيمي، منذ مساء يوم أمس السبت، وحتى مساء اليوم، لمناسبة عيد رأس السنة العبرية، وفق (وفا)

وأضاف أبو سنينة، أن الاحتلال، سيغلق الحرم الإبراهيمي على فترات، حيث سيتم إغلاقه في السابع والعشرين والثامن والعشرين من الشهر الجاري، لمناسبة عيد الغفران، وفي التاسع والسابع من الشهر المقبل، لمناسبة عيد العرش.

وأشار إلى أن إغلاق الحرم كان قد فرضه الاحتلال منذ العام 1994، في أعقاب تقسيمه زمانياً ومكانياً، بعد المجزرة التي ارتكبت داخله، وراح ضحيتها 29 مصلياً، إضافة إلى 150 جريحاً، حيث يتعمد استباحته لسوائب المستوطنين، بالإضافة إلى منع رفع الأذان أو دخول الموظفين في كثير من الأحيان.

وبين أن الحرم الإبراهيمي، هو عنوان مدينة الخليل التاريخي والديني، مؤكداً أن منع المسلمين من أداء الصلاة وممارسة الشعائر الدينية فيه، يعتبر من أشد أنواع الظلم، ومنافياً لكل الأعراف الدينية والإنسانية.

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