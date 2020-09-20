شؤون فلسطينية

فلسطين تُسجل تسع وفيات و683 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين تُسجل تسع وفيات و683 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، تسجيل 9 حالات وفاة و683 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و254 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في جميع محافظات الوطن، باستثناء مدينة القدس التي لم يرد منها معطيات جديدة.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 69.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن حالات الوفاة الجديدة، سجلت لمواطنتين (50 و79 عاماً) ومواطن (72 عاماً) من دورا، ومواطنة (64 عاما) من مدينة الخليل، ومواطنة (74 عاماً) من بيت لحم، و4 مواطنين (67 و83 و48 و61 عاما) من طولكرم.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (115)، محافظة نابلس (86)، محافظة بيت لحم (53)، محافظة قلقيلية (20)، محافظة رام الله والبيرة (120)، جنين (50)، طوباس (9)، سلفيت (16)، أريحا والأغوار (24)، طولكرم (43)، قطاع غزة (45)، ضواحي القدس (102).

وتابعت وزيرة الصحة، أن حالات التعافي الجديدة، سجلت في: محافظة الخليل (130)، محافظة جنين (32)، محافظة طولكرم (29)، محافظة قلقيلية (31)، محافظة سلفيت (2)، قطاع غزة (30).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 42 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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