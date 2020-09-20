شؤون فلسطينية

مجدلاني يُثمن موقف القوى السياسية الكويتية

مجدلاني يُثمن موقف القوى السياسية الكويتية
رام الله - دنيا الوطن
ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني، موقف القوى السياسية الكويتية، التي "تدين تصريحات ترامب، الزاعمة بأن الكويت متحمسة للتطبيع، مؤكدة رفضها التام وإدانتها لهذا التصريح".

وقال مجدلاني: "إننا نقدر هذا الموقف العروبي الأصيل للقوى السياسية، وللشعب الكويتي الشقيق، في ظل حالة الهرولة العربية نحو التطبيع مع دولة الاحتلال، وبرعاية أمريكية، وتمسكها بقيمها وثوابتها الأصيلة الثابتة والمبدئية، والداعمة لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية".

وأضاف، أن الموقف المتقدم للقوى الكويتية عبر مطالبتها "مجلس الأمة بإعطاء قانون تجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، صفة الاستعجال، حماية للكويت من الابتزاز والضغوط المتوقعة القادمة"، يشكل تحصيناً للموقف الرسمي لحكومة الكويت المدعوم شعبياً، وبمثابة دعم سياسي لشعبنا الفلسطيني، حتى نيله حقوقه وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال.

وتقدم بالتحية للقوى السياسية الكويتية، التي وقعت على البيان: التحالف الإسلامي الوطني، وتجمع العدالة والسلام، وحزب المحافظين المدني، وتجمع ولاء الوطني، والتيار العروبي، والحركة الليبرالية الكويتية، والحركة الدستورية الإسلامية، والحركة الشعبية الوطنية، والمنبر الديمقراطي الكويتي، وتجمع راية الشعب، وتجمع الميثاق الوطني.

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