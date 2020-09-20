العمل بغزة: لا علاقة لنا بما يصدر عن الوزارة بالضفة بشأن مساعدات العمال

قال موسى السماك، وكيل وزارة العمل في قطاع غزة: إنه لا علاقة للوزارة بغزة، بما يصدر عن الوزارة في الضفة الغربية، فيما يتعلق بصرف منح لنحو 68 ألف عامل عاطل عن العمل بواقع 700 شيكل لكل مستفيد.



وأضاف السماك، وفق إذاعة (الأقصى): "غزة ليس لها أي نصيب من هذه المساعدات للأسف، ونامل أن يكون ذلك غير دقيق، ولا يوجد أي تواصل بيننا وبين الوزارة بالضفة، ونتابع الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي".



وتابع: "هناك تهميش واضح لغزة في جميع المشاريع التي تتبناها وزارة العمل بالضفة، وليس لدينا أي معلومات حول المشاريع التي أعلنت عنها وزارة العمل بالضفة، حول دعم 100 منشأة صغيرة، نصيب غزة منها 25 منشأة، بواقع 5 آلاف دولار تكلفة كل واحدة".ِ

رام الله - دنيا الوطن