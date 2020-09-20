الاحتلال يستولي على جرافة أثناء عملها جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على جرافة أثناء عملها في قرية دوما جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن قوات الاحتلال، استولت على جرافة، أثناء عملها بشق طريق زراعية بمنطقة الظهرات في قرية دوما، وتعود ملكيتها للمواطن موسى زين الدين.
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على جرافة أثناء عملها في قرية دوما جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن قوات الاحتلال، استولت على جرافة، أثناء عملها بشق طريق زراعية بمنطقة الظهرات في قرية دوما، وتعود ملكيتها للمواطن موسى زين الدين.
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