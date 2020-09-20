الاحتلال يستولي على جرافة أثناء عملها جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على جرافة أثناء عملها في قرية دوما جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن قوات الاحتلال، استولت على جرافة، أثناء عملها بشق طريق زراعية بمنطقة الظهرات في قرية دوما، وتعود ملكيتها للمواطن موسى زين الدين.