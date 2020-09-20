الاقتصاد بغزة: 242 زيارة تفتيشية وتحرير 30 محضراً بحق المخالفين

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رام الله - دنيا الوطن

نظمت طواقم حماية المستهلك، التابعة لوزارة الاقتصاد، 242 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، تم بموجبها تحرير 30 محضر ضبط، بحق تجار مخالفين للأسعار، وتنفيذ 14 جولة ميدانية للمحلات التجارية.



وأكدت الوزارة، خلال الإيجاز اليومي لأنشطتها، تحرير 6 محاضر إتلاف لمواد غذائية ولحوم وأسماك ومشروبات، وتحرير عدد من محاضر الضبط بحق عدد من التجار؛ لرفعهم أسعار الدواجن.



كما قامت طواقم الوزارة بجولات ميدانية، تركزت على محال بيع الدواجن؛ لمتابعة التزامهم بالتسعيرة، التي حددتها الوزارة، وتنظيم حملات على المنشآت والمحال التجارية؛ للتأكد من الالتزام بالشروط الصحية والوقائية.