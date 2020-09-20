⁩فصائل المقاومة: فعالياتنا ستكون في كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع

أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد، بياناً صحفياً، للإعلان عن انطلاق الفعاليات الوطنية لمناهضة مشاريع التطبيع ومخططات الضم.





وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" إن مشروع المقاومة على أرض فلسطين، هو مشروع ممتد وصولاً لانتزاع حقوقنا المشروعة كاملة، و حق العودة، و تحرير أسرانا البواسل ومدينة القدس، والمسجد الأقصى المبارك.





وأعلنت عن إطلاق برنامج فعاليات ضد التطبيع، خاص بفصائل المقاومة الساعة الحادية عشرة صباحاً من كل يوم ثلاثاء أسبوعياً.





وجددت رفضها لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال، الذي يعطي العدو ذريعة؛ لتنفيذ جرائمه وعدوانه، ولسلب ونهب مقدرات وخيرات الأمة.

ودعت شعوب الأمة وأحرار العالم للتحرك الشعبي الواسع؛ لنبذ هذه الفئة الخائنة والمطبعة وتعريتها وفضحها، و إجبارها على إلغاء هذه الاتفاقيات المخزية.





وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم





(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ )





بيان صحفي صادر عن فصائل المقاومة الفلسطينية للإعلان عن انطلاق الفعاليات الوطنية لمناهضة مشاريع التطبيع ومخططات الضم





شعبنا المجاهد وأمتنا الحرة ..





إن مشروع المقاومة على أرض فلسطين هو مشروع ممتد وصولاً لانتزاع حقوقنا المشروعة كاملة و حق العودة و تحرير اسرانا البواسل ومدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك .





وما نراه اليوم من توجهات فردية ومصلحية من بعض الأنظمة والحكومات العربية نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، لا تمثل العمق الحقيقي للأمة و لا لضمير شعوبها الرافض لكل أشكال الخيانة والتطبيع مع العدو الصهيوني لكونه العدو المركزي لها.

وأمام ما جرى من مسلسل هزلي في البيت الابيض لحفل مخزي لتوقيع التطبيع الخياني للنظام البحريني والإماراتي مع العدو الصهيوني والاعلان الوقح من ترامب عن زعم دول أخرى ستحذو حذو الأنظمة الخائنة لشعوبها وأمتها وللقدس وفلسطين .





فإننا في فصائل المقاومة الفلسطينية نؤكد على ما يلي :





1- إن مسيرة الجهاد والمقاومة ستبقى مستمرة بكافة الأشكال والوسائل لمواجهة العدو الصهيوني حتى تحرير كل فلسطين بإذن الله، ونؤكد أن قوى الشر في العالم وأنظمة التطبيع لن توقف مسيرتنا وانتزاع حقوقنا .





2-نجدد رفضنا لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يعطي العدو ذريعة لتنفيذ جرائمه وعدوانه ولسلب ونهب مقدرات وخيرات الأمة،وندعو شعوب الأمة وأحرار العالم للتحرك الشعبي الواسع لنبذ هذه الفئة الخائنة والمطبعة وتعريتها وفضحها، و إجبارها على إلغاء هذه الاتفاقيات المخزية.





3- نحيي شعوب أمتنا الحية والرافضة لكل مشاريع التطبيع وخاصة شعب البحرين الشقيق الذي عبر عن موقفه الواضح برفض كل تلك المؤامرات وأن انحيازه المطلق نحو القضية الفلسطينية ، ونؤكد أن هذا العمق الحقيقي هو جدارنا المتين الذي نرتكز عليه لمواجهة المخططات الصهيوأمريكية الهادفة لتصفية قضيتنا الفلسطينية.





4- إن التضحيات الجسام لشعبنا وأمتنا والدماء الطاهرة التي سالت على طريق الحرية والتحرير واستعادة كرامة الأمة المسلوبة، هي اثبات عملي أن الطريق الصواب والجامع لأمتنا الحرة هي فلسطين والقدس قضيتها المركزية، مما يستوجب تظافر الجهود لدعمها ونصرتها على كافة الأصعدة والمستويات.





5- نعلن اليوم عن سلسلة الفعاليات الوطنية لفصائل المقاومة الفلسطينية التي تأتي رفضا للتطبيع ورموزه والتي سيشارك بها احرار الأمة ومناصري فلسطين لترسيخ أن العمق الحقيقي للأمة هو فلسطين القضية المركزية.





وأخيراً .. نتوجه بالتحية لشعبنا الفلسطيني المجاهد الصابر على ارضه والمحافظ على ثوابته والمدافع عن كرامته، ونؤكد بأننا في فصائل المقاومة الفلسطينية سنبقى الأوفياء لتضحيات شعبنا وسنحمي ارضنا وندافع عن حقوقنا، مهما كانت الصعاب والضغوط، وسنبقى كذلك حتى كنس الاحتلال عن كامل ترابنا الفلسطيني المقدس.





اطلاق برنامج فعاليات ضد التطبيع خاص بفصائل المقاومة الساعة الحادية عشرة صباحا من كل يوم ثلاثاء اسبوعيا.





1- جدارية ضد التطبيع 22/09/2020م

2- جنازة رمزية للجامعة العربية ودول التطبيع 29/09/2020م

3- ورشة عمل سياسية بعنوان التطبيع الخياني 6/10/2020

4 - مؤتمر علمائي ضد التطبيع 13/10/2020

وإنها لمقاومة مقاومة ... نصر بلا مساومة





فصائل المقاومة الفلسطينية





الأحد الموافق 20/09/202م

رام الله - دنيا الوطن