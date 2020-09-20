اتحاد الهيئات المحلية: أعباء متزايدة وأزمة مالية تعصف بنا

طالبت الهيئة التنفيذية للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية الحكومة الفلسطينية، بالعمل على إيجاد حلول سريعة؛ لمعالجة تداعيات أزمة (كورونا) المالية على الهيئات المحلية.





جاء ذلك خلال اجتماعها رقم 4/2020 الذي عقد في مقر الاتحاد بمدينة رام الله، برئاسة رئيس الاتحاد، م. موسى حديد، وحضور أعضاء الهيئة التنفيذية، والمدير التنفيذي للاتحاد م. عبد الله عناتي.





وشددت الهيئة التنفيذية على ضرورة الوصول إلى آلية واضحة لجدولة الذمم، وعملية التحويل بين الهيئات المحلية والحكومة الفلسطينية، موضحة أن انخفاضًا كبيرًا طرأ على إيرادات الهيئات المحلية، خلال العام الجاري، الناتج عن عدم التزام الحكومة الفلسطينية بتحويل الديون المتراكمة لصالح الهيئات المحلية، وانخفاض الجباية المحلية من الرخص والرسوم، نتيجة تعثر النشاط الاقتصادي.





وقالت إن جزءًا كبيرًا من البلديات والمجالس القروية لا تسطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها نتيجة لهذه الأزمة، وأن استمرار الضائقة المالية، ينذر بخطر تقليص الخدمات للمواطنين.





كما حذرت الهيئة التنفيذية للاتحاد من ازدياد المخالفات والتعديات على الحق العام وحقوق المواطنين من طرف المخالفين، وطالبت الحكومة والأجهزة الأمنية بالوقوف عند مسؤولياتها وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وضرورة المتابعة الدورية بالتعاون مع الهيئات المحلية وعمل اللازم إلى أن يتم إزالة التعديات بكافة أشكالها.





فيما حذرت الهيئة التنفيذية من تداعيات جائحة (كورونا) ومخاطر عمل طواقم الهيئات المحلية في ظل الانتشار المتزايد والمتسارع للوباء، ودعت الهيئات المحلية كافة إلى وضع خطط عملية متكاملة للتدابير والإجراءات الوقائية لفيروس (كورونا) بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، على أن يتم تقسيم طواقم الهيئات المحلية إلى فرق عمل في مختلف القطاعات الأساسية وتوزيع الأدوار على هذه الفرق بما يضمن عدم اختلاطها مع بعضها البعض.





وعلى صعيد آخر، أوصت الهيئة التنفيذية، برفع تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل، والبيانات المالية للاتحاد عن العام 2019 للهيئة العامة في اجتماعها القادم للمصادقة عليه، كما قررت تشكيل عدة لجان من أعضائها لمتابعة جملة من الملفات والقضايا ذات الأولوية للهيئات المحلية، مستعرضة أبرز مشاريع وأنشطة وبرامج المكتب التنفيذي للاتحاد المرسومة، حتى نهاية العام الجاري.

رام الله - دنيا الوطن