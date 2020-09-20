هيئة الأسرى: أوضاع سيئة يعانيها الأسرى القاصرون بمعتقل (الدامون)

يعاني الأسرى القاصرون المحتجزون في قسم (1) في معتقل (الدامون)، والبالغ عددهم 20 أسيراً، أوضاعاً حياتية غاية في السوء، حيث تتعمد إدارة المعتقل إهمال ظروفهم الاعتقاليه بشكل متعمد.





وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، اليوم الأحد، أن القسم المذكور لا يصلح للعيش الآدمي، ويحتجز فيها قاصرون داخل غرف عديمة التهوية والإضاءة، ورائحتها كريهة، مليئة بالحشرات والجرذان، والحمامات داخل الغرف، ومن دون أبواب، كما تحرمهم إدارة المعتقل من المياه الساخنة.





وأضافت: أن ساحة الفورة ضيقة للغاية، فهي عبارة عن ممر بين الغرف بمساحة صغيرة جداً وأرضية غير مستوية، بالإضافة إلى ذلك فإن غرفة السجانين موجودة بالقسم ذاته، ومع انتشار فيروس (كورونا) المستجد بات الأمر خطراً على حياة هؤلاء الأسرى الأشبال، نتيجة للاحتكاك المتواصل مع السجانين.

رام الله - دنيا الوطن