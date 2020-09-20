القوات العراقية تُحبط عملية لاستهداف "زوار الأربعين"

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، إحباط عملية لاستهداف "زوار أربعينية الإمام الحسين".





وقالت الخلية في بيان صحفي: "بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة مستمرة عن محل تواجد عنصر مهم من عناصر (تنظيم الدولة) في أحد أحياء العاصمة، شرع الأبطال في دائرة أمن بغداد بنصب الكمائن التي أسفرت عن إلقاء القبض على أحد قادة ما يسمى ولاية العراق/ قاطع الجنوب" وفق (روسيا اليوم).





وأضافت، أن "القيادي كان عائداً من المحافظات الشمالية، لاستلامه منصباً عسكرياً، ضمن التنظيم، تمهيداً للقيام بعمليات إرهابية، تستهدف المواطنين في زيارة الأربعين".





وأشارت الخلية إلى أن "المعتقل اعترف لدى تدوين أقواله أصولياً بقيادته المعارك ضد الأجهزة الأمنية في محافظة كركوك خلال عمليات التحرير".

رام الله - دنيا الوطن