الشرطة بغزة تُوضح تفاصيل منع تواجد المواطنين على شاطئ البحر بكافة المحافظات

قال الناطق باسم الشرطة في غزة، العقيد أيمن البطنيجي: إن الشرطة، قررت منع تواجد المواطنين على شاطئ البحر بشكل تام، في كافة محافظات القطاع.



وأضاف البطنيجي، لإذاعة (صوت الأقصى): "إبتداءً من اليوم سيتم حظر حركة المركبات بشكل كامل على شارع الرشيد يومياً من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السابعة صباحاً".



وتابع: "هذا القرار جاء بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين من خطر تفشي فيروس (كورونا)، والشرطة البحرية، ستتابع تنفيذ تلك القرارات، وأن من يخالفها سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".



وأكمل: "ندعو المواطنين للالتزام بتلك القرارات والتعاون مع عناصر الشرطة البحرية في تطبيق هذه الإجراءات".

رام الله - دنيا الوطن