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شؤون فلسطينية

شاهد: اشتية يستعرض إنجازات مشروع عنقود زراعي خلال عامه الأول

شاهد: اشتية يستعرض إنجازات مشروع عنقود زراعي خلال عامه الأول
رام الله - دنيا الوطن
احتفل مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأحد، بنجاح مشروع عنقود قلقيلية الزراعي بعد عامٍ على إطلاقه.

واستعرض اشتية، عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك) "إنفوفيديو" يوضح إنجاز المشروع خلال عامه الأول.
 
ووفقاً لماء جاء بـ (الإنفوفيديو) فإن مشروع عنقود قلقيلية الزراعي عمل على زيادة كميات الري إلى 350 ألف لتر مكعب، بالإضافة إلى زيادة مساحة الأراضي المروية إلى 800 دونم.

ونجح المشروع باستصلاح وتأهيل 1800 دونم، وشق أكثر من 100 طريق زراعية، وزارعة أكثر من 44 ألف شجرة مثمرة.

كما عمل تنفيذ المشروع في عامه الأول على إنشاء 3 بيوت تعبئة والعديد من الوحدات الإنتاجية للجمعيات النسوية، وتوفير 426 فرصة عمل دائمة، و42 ألف فرصة عمل مؤقتة، كما بلغ عدد المستفيدين من المشروع 9 آلاف شخص.

وأوضح مجلس الوزراء، أن تكلفة التدخلات في السنة الأولى بلغت 6.7 مليون دولار، فيما ساهمت الحكومة بـ 4.3 مليون دولار منها، وتكفل الشركاء بالباقي.

ولفت مجلس الوزراء إلى أن أنشطة مشروع العنقود الزراعي، غطت كافة التجمعات الجغرافية بمحافظة قلقيلية، وأشار إلى أن تنفيذ هذا المشروع تم بالشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية والدولية.

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني، قد أقر العام الماضي ميزانيته لمشروع العنقود الزراعي بقلقيلية بقيمة 23 مليون دولار لـ 3 سنوات.

 


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