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58 إصابة (كورونا) بأم الفحم وبلدية الناصرة تدعو المواطنين لإجراء فحوصات

58 إصابة (كورونا) بأم الفحم وبلدية الناصرة تدعو المواطنين لإجراء فحوصات
رام الله - دنيا الوطن
سجّلت مدينة أم الفحم، أمس السبت، 58 إصابة (كورونا) جديدة، ترفع الحالات النشطة للفيروس في المدينة إلى 719 حالة، وفقًا لبيان صادر عن بلدية أم الفحم، صباح اليوم الأحد.

وأظهر البيان، أنه "تم تسجيل 1942 إصابة بفيروس (كورونا) منذ تفشي الوباء في المدينة، وتماثلت للشفاء 1223 حالة، وفي الحصيلة الإجماليّة توفي 7 أشخاص" وفق موقع (عرب 48).

وأوضح بيان البلدية، "أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفى ارتفع إلى 15 حالة، و7 حالات في فنادق الرعاية المخصصة لـ (كورونا)".

ونوّهت البلدية إلى أن محطة الفحوصات في السوق البلدي، تعمل اليوم الأحد من الساعة الرابعة عصرًا وحتى التاسعة والنصف مساءً، وأن الفحوصات لكافة العيادات، وبدون حاجة لورقة من طبيب أو حجز دور مسبقًا.

وأصدرت بلدية الناصرة، صباح الأحد، بيانًا تدعو فيه المواطنين لإجراء فحوصات (كورونا)، وقالت: إننا "نعود ونذكر أن بلدية الناصرة بالتعاون مع الجبهة الداخلية وبالتنسيق مع الشرطة، أقامت محطة لفحص (كورونا) بموقف السيارات التابع للبلدية، وذلك اليوم الأحد من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة العاشرة ليلاً".

وأكمل البيان: "ندعو المواطنين في مدينتا الناصرة، للقدوم لإجراء الفحص، بإمكانكم الوصول إلى محطة الفحص قرب البلدية بدون اعتراض من الشرطة، ذهابكم للفحص بأعداد كبيرة قد يساعد على عودة الناصرة للمنطقة الخضراء، الأمر الذي يكفل عودة الحياة الطبيعية إليها، نرجو تعاونكم وتفهمكم لأهمية إجراء الفحص المخبري.

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