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شؤون فلسطينية

الأطر والمؤسسات الصحفية تُوجه نداءً عاجلًا لدعم الإعلام المحلي

الأطر والمؤسسات الصحفية تُوجه نداءً عاجلًا لدعم الإعلام المحلي
رام الله - دنيا الوطن
وجهت الأطر والكتل والمؤسسات الصحفية نداءً لكل المؤسسات الرسمية والوطنية والخاصة وعلى وجه الخصوص رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه ووزيري الإعلام والعمل بضرورة دعم الإعلام الفلسطيني المحلي في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقالت الأطر في بيان وصل "دنيا الوطن" الأحد إن المؤسسات الإعلامية المحلية تعاني من ضائقة مالية كبيرة تعصف بها وتهدد استمرار عملها نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتراجع الإعلانات التي تعتبر مصدر أساسي لتشغيل هذه المؤسسات، لاسيما في ظل حالة الطوارئ وتقطيع المدن وفرض منع التجول.

وأهابت بكل المؤسسات الرسمية والوطنية وشركات الاتصالات والبنوك والشركات الاقتصادية الفلسطينية بضرورة القيام بمسؤولياتهم الاجتماعية تجاه الإعلام الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة، لكي يقوم بواجبه المهني والوطني والتوعي في مواجهة الجائحة، والتهديدات الاقتصادية التي تعصف بالمؤسسات.

وأضافت أن شركات الاتصالات الفلسطينية الوطنية والبنوك المختلفة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن تقف وقفة عز كما عودتنا دومًا لتقف وتساند الإعلام الفلسطيني الذي تأثر بشكل كبير من جائحة "كورونا" ومن الحصار والعدوان الإسرائيلي.

وأوضحت أن هذا البيان بمثابة صرخة ونداء لإنقاذ هذه المؤسسات الإعلامية المحلية سواء الإذاعات أو الصحف أو المواقع الإلكترونية والفضائيات الفلسطينية المحلية والمؤسسات الإعلامية الأهلية.

وأشارت إلى تراجع عمل الكثير من هذه المؤسسات، مما أصبح يشكل خطرًا على عملها ورسالتها الإعلامية.

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