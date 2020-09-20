عاجل

  • أبو سلمية: ارتفاع حصيلة التعافي مقارنة بالإصابات شرط للتعايش مع كورونا

  • الشرطة بغزة: يمنع تواجد المواطنين على شاطئ البحر بكافة المحافظات

شؤون فلسطينية

رسالة من الرئيس لرئيس أساقفة اليونان حول مخاطر الاستيلاء على ممتلكات البطريركية الأرثوذكسية

رسالة من الرئيس لرئيس أساقفة اليونان حول مخاطر الاستيلاء على ممتلكات البطريركية الأرثوذكسية
رام الله - دنيا الوطن
سلّم سفير دولة فلسطين لدى اليونان، مروان طوباسي، رئيس أساقفة أثينا وعموم اليونان ييرونيموس الثاني، رسالة خطية من الرئيس محمود عباس، حول مخاطر استيلاء سلطات الاحتلال على أوقاف وممتلكات بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس الشرقية.

وقال السفير طوباسي: إنه طلب في رسالته من رئيس الأساقفة العمل والتدخل من أجل الحفاظ على هذه الممتلكات والأوقاف، إثر قرارات المحاكم الإسرائيلية ذات الغطاء السياسي بتسهيل استيلاء الجمعيات الاستيطانية اليهودية (عطيرت كوهانيم) على ممتلكات الكنيسة، وضرورة الحفاظ على هوية مدينة القدس، ومقدساتها الاسلامية والمسيحية، والوجود التاريخي العربي الأصيل فيها، امام استمرار محاولات إسرائيل السيطرة على القدس، من خلال المستوطنين، والقرارات القضائية والسياسية للاحتلال، بما يخدم خطط ومحاولات دولة الاحتلال لتهويدها وتفريغها من اصحابها الأصليين، الأمر الذي يشكل جريمة وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة بمدينة القدس، باعتبارها مدينة محتلة.

كما نقل السفير طوباسي تحيات الرئيس، لرئيس الأساقفة وتمنياته بالصحة والازدهار للكنيسة، ولأبنائها في اليونان.

من جهته، وعد رئيس الأساقفة، أن يتابع موضوع الممتلكات والأوقاف التابعة للبطريركية الأرثوذكسية بالقدس مع جهات الاختصاص، ووزارة الخارجية اليونانية، مؤكداً حرصه الكبير على هوية المدينة المقدسة، والوجود المسيحي والكنسي فيها.

 كما أكد وقوفه إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي القائم منذ عام 67 وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مبدأ حل الدولتين، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، وإشاعة السلام العادل لكل شعوب المنطقة، كما شكر الرئيس عباس على رسالته، وطلب نقل التحيات والأمنيات بالسلام له، ولكافة أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل، أطلع السفير طوباسي رئيس الأساقفة على عمل اللجنة الرئاسية الفلسطينية العليا لشؤون الكنائس، التي تعكس اهتمام مؤسسات دولة فلسطين الكبير لمساندة الكنائس كافة، والحضور المسيحي والاسلامي في فلسطين، وتحديدا بالقدس، ووضعه في صورة المقترح الفلسطيني بتشكيل لجنة لدراسة آفاق العمل المشترك القانوني والسياسي، وامكانيات التوجه إلى القضاء الدولي والأوروبي لمواجهة قرارات القضاء الإسرائيلي المنحاز للمستوطنين وسياسة الاحتلال.

وأطلع طوباسي رئيس أساقفة اليونان على آخر المستجدات السياسية في فلسطين، وسياسة الابتزاز والضغوطات الأميركية التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية، واستمرار تصعيد جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

كما عرض موقف القيادة الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني لرؤية السلام العادل، الذي يجب أن يقوم على أسس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والآليات التي من شأنها أن تدفع قدما بعملية سلام دولية برعاية الرباعية الدولية، بهدف استئناف مفاوضات جادة، تفضي الى انهاء الاحتلال والاستيطان، وإلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل 4 حزيران 1967، والوصول إلى السلام العادل، من خلال استرجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة كافة غير القابلة للتصرف، استنادا للشرعية الدولية وقراراتها.

وشكر طوباسي رئيس الأساقفة على مواقفه الثابتة والدائمة من أجل تحقيق السلام العادل الذي يجب أن يقوم على الحق والعدل وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في وجه الظلم التاريخي الذي يتعرض له، كذلك دوره البارز من أجل إحلال السلام بالعالم لكافة الشعوب، خاصة في هذه الظروف المعقدة والمتغيرة التي تعيشها البشرية جمعاء.

أخبار ذات صلة

&#34;الضمير&#34; تحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقلين (الأخرس وشعيبات)

"الضمير" تحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقلين (الأخرس وشعيبات)

هيئة الأسرى: أوضاع سيئة يعانيها الأسرى القاصرون بمعتقل (الدامون)

هيئة الأسرى: أوضاع سيئة يعانيها الأسرى القاصرون بمعتقل (الدامون)

تيسير خالد: موقف القوى السياسية والمجتمعية الكويتية من التطبيع مشرف

تيسير خالد: موقف القوى السياسية والمجتمعية الكويتية من التطبيع مشرف

الشرطة بغزة تُوضح تفاصيل منع تواجد المواطنين على شاطئ البحر بكافة المحافظات

الشرطة بغزة تُوضح تفاصيل منع تواجد المواطنين على شاطئ البحر بكافة المحافظات

شاهد: اشتية يستعرض إنجازات مشروع عنقود زراعي خلال عامه الأول

شاهد: اشتية يستعرض إنجازات مشروع عنقود زراعي خلال عامه الأول

58 إصابة (كورونا) بأم الفحم وبلدية الناصرة تدعو المواطنين لإجراء فحوصات

58 إصابة (كورونا) بأم الفحم وبلدية الناصرة تدعو المواطنين لإجراء فحوصات

الأطر والمؤسسات الصحفية تُوجه نداءً عاجلًا لدعم الإعلام المحلي

الأطر والمؤسسات الصحفية تُوجه نداءً عاجلًا لدعم الإعلام المحلي

الضفة: 26 جريمة قتل بحق النساء منذ بداية العام الجاري

الضفة: 26 جريمة قتل بحق النساء منذ بداية العام الجاري

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;الضمير&#34; تحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقلين (الأخرس وشعيبات)

"الضمير" تحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقلين (الأخرس وشعيبات)

هيئة الأسرى: أوضاع سيئة يعانيها الأسرى القاصرون بمعتقل (الدامون)

هيئة الأسرى: أوضاع سيئة يعانيها الأسرى القاصرون بمعتقل (الدامون)

تيسير خالد: موقف القوى السياسية والمجتمعية الكويتية من التطبيع مشرف

تيسير خالد: موقف القوى السياسية والمجتمعية الكويتية من التطبيع مشرف

شاهد: اشتية يستعرض إنجازات مشروع عنقود زراعي خلال عامه الأول

شاهد: اشتية يستعرض إنجازات مشروع عنقود زراعي خلال عامه الأول

58 إصابة (كورونا) بأم الفحم وبلدية الناصرة تدعو المواطنين لإجراء فحوصات

58 إصابة (كورونا) بأم الفحم وبلدية الناصرة تدعو المواطنين لإجراء فحوصات

الضفة: 26 جريمة قتل بحق النساء منذ بداية العام الجاري

الضفة: 26 جريمة قتل بحق النساء منذ بداية العام الجاري

رسالة من الرئيس لرئيس أساقفة اليونان حول مخاطر الاستيلاء على ممتلكات البطريركية الأرثوذكسية

رسالة من الرئيس لرئيس أساقفة اليونان حول مخاطر الاستيلاء على ممتلكات البطريركية الأرثوذكسية

الاحتلال يفرض حبسًا منزليًا على ثلاثة مقدسيين

الاحتلال يفرض حبسًا منزليًا على ثلاثة مقدسيين

منوعات

شاهد: مي العيدان تثير حيرة وتساؤلات الجمهور في أحدث ظهور لها

شاهد: مي العيدان تثير حيرة وتساؤلات الجمهور في أحدث ظهور لها

شاهد: شيماء سيف في وصلة رقص على &#34;أماكن السهر&#34;

شاهد: شيماء سيف في وصلة رقص على "أماكن السهر"

شاهد: هند القحطاني تنفعل بعد وصف بناتها بالراقصات: &#34;العهر في تفكيرك&#34;

شاهد: هند القحطاني تنفعل بعد وصف بناتها بالراقصات: "العهر في تفكيرك"

الحكم بالسجن المشدد 15 سنة لنجلي المنتج &#34;أحمد السبكي&#34;

الحكم بالسجن المشدد 15 سنة لنجلي المنتج "أحمد السبكي"

شاهد: ماجد المصري يحتفل بخطوبة إبنته (ماهيتاب).. فهل تشبه والدها؟

شاهد: ماجد المصري يحتفل بخطوبة إبنته (ماهيتاب).. فهل تشبه والدها؟

هل تعرفون أن هذا الممثل الشهير هو شقيق الفنان محمد صبحي؟

هل تعرفون أن هذا الممثل الشهير هو شقيق الفنان محمد صبحي؟

شاهد: حملة ضد مريم حسين واتهامات بإقامتها حفلات مختلطة في الظلام

شاهد: حملة ضد مريم حسين واتهامات بإقامتها حفلات مختلطة في الظلام

شاهد: نانسي عجرم الثانية عالمياً بعد &#34;ذا ويكند&#34;..حفلها على (تيك توك) حديث الجميع

شاهد: نانسي عجرم الثانية عالمياً بعد "ذا ويكند"..حفلها على (تيك توك) حديث الجميع

شاهد: مشاهير لبنان يودّعون العزوبية... آخرهم نيقولا معوض وجوانا كركي

شاهد: مشاهير لبنان يودّعون العزوبية... آخرهم نيقولا معوض وجوانا كركي

شاهد: ريما الرحباني تهاجم مايا دياب بعد غنائها فيروز:&#34;كوكتيل سايط ينقصه تحية كاريوكا&#34;

شاهد: ريما الرحباني تهاجم مايا دياب بعد غنائها فيروز:"كوكتيل سايط ينقصه تحية كاريوكا"

عربي

القوات العراقية تُحبط عملية لاستهداف &#34;زوار الأربعين&#34;

القوات العراقية تُحبط عملية لاستهداف "زوار الأربعين"

تجاوز برج القاهرة.. مصر تقترب من &#34;أيقونتها الجديدة&#34;

تجاوز برج القاهرة.. مصر تقترب من "أيقونتها الجديدة"

بعد مبادرة تركيا للحوار.. مصر: تفتقرون للمصداقية

بعد مبادرة تركيا للحوار.. مصر: تفتقرون للمصداقية

الإفتاء المصرية تحسم جدل إصدارها فتوى بشأن &#34;الأهلي والزمالك&#34;

الإفتاء المصرية تحسم جدل إصدارها فتوى بشأن "الأهلي والزمالك"