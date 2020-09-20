الصحة الفلسطينية: المنحنى الوبائي في قطاع غزة لم يصل لذروته

قال مستشار وزير الصحة في غزة، فتحي أبو وردة، اليوم الأحد 20 أيلول/ سبتمبر 2020، إن انخفاض وصعود عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد يومياً لا يدل على أن الوضع مطمئن، إنما يدل على أن المنحنى غير مستقر ومقلق.





وأكد أبو وردة في حديث صحفي، لإذاعة (صوت فلسطين) أن يصل المنحنى الوبائي إلى الذروة، ثم يبدأ في النزول، منوهاً على أن قطاع غزة، لم يصل إلى هذه المرحلة بعد، فيما تتصدر الحالات النشطة في الشمال ووسط القطاع.





وأضاف أبو وردة، أن الأيام القليلة الماضية، شهدت استهتاراً من قبل المواطنين، بعدم الالتزام بإجراءات السلامة من ارتداء للكمامة والتباعد الاجتماعي، وكسر لحظر التجول في بعض المناطق.





وأشار أبو وردة إلى أن المسحات الخاصة بـ (كورونا) قليلة في غزة، قائلاً: "ما ينقص في غزة ينقص في الضفة الغربية"، مضيفاً: أن وزيرة الصحة، وعدت بتوفير المستلزمات الصحية لقطاع غزة.





وفي وقت سابق من مساء السبت، أطلقت الصحة في غزة، إنذاراً يُهدد توقف المختبر المركزي المختص بفحص (كورونا) في غزة بالتوقف عن عمله في حال لم تتوفر المعدات اللازمة لعمله.





وسجلت وزارة الصحة في غزة، 17 حالة وفاة منذ بداية الجائحة في شهر آذار/ مارس، فيما ارتفع عدد الحالات إلى 2300 إصابة موزعة على كل المحافظات الجنوبية.

غزة- دنيا الوطن