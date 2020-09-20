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دولي

الهند.. إجمالي إصابات فيروس (كورونا) 5.4 مليون حالة

الهند.. إجمالي إصابات فيروس (كورونا) 5.4 مليون حالة
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت بيانات من وزارة الصحة الهندية، تسجيل 92605 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، وارتفاع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 5.4 مليون إصابة.

وورد في بيان الوزارة، اليوم الأحد، أنها سجلت  92605 إصابات جديدة في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة 5.4 مليون حالة، كما سجلت خلال المدة نفسها 1113 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات 86752 بحسب (رويترز).

وتواصل الهند تسجيل أعلى عدد من الإصابات اليومية بـ (كورونا) منذ مطلع آب/ أغسطس، وهي على ما يبدو في طريقها لتتجاوز الولايات المتحدة، كأكثر دول العالم إصابة بالفيروس.

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