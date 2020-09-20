"قصة الضبع" تُقصي مسؤول ملف وباء (كورونا) في الأردن

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رام الله - دنيا الوطن

قرر وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، تنحية مسؤول ملف (كورونا) في وزارة الصحة، الدكتور عدنان إسحق من منصبه، والذي كان يشغل أيضاً منصب مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية، وإعادته ليعمل في مجال اختصاصه في طب المجتمع، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أحدثته "نظرية الضبع".



وانتشر فيديو للطبيب إسحق، وهو يتحدث عن هذه النظرية لقناة المملكة الرسمية، في محاولة لتوضيح إجراءات الحكومة في المواجهة مع الوباء، حيث قال: "إذا دخل ضبع دارك، بتسكر الباب ولا بتخليه مفتوح؟ طبعاً بخلي الباب مفتوح، حتى يغادر الضبع، وهذا مثال لوضعنا مع كورونا نفتح المطارات والبلاد حتى يُغادر الفيروس".



كما أثار إسحق الجدل كذلك سابقاً، عندما صرّح للتلفزيون الأردني، بأنّ من أعراض الإصابة بالفيروس أن "يصبح الماء بلا طعم (نكهة)".



وتصدّر وسم الضبع مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، بعد تصريح عدنان إسحق حول فتح المطارات للسيطرة على وباء (كورونا)، باعتماد "نظرية الضبع".



هذا وتهكم ناشطون أردنيون عبر صفحات التواصل الاجتماعي على تصريحات المسؤول في وزارة الصحة، فيما طالب عدد منهم بإخضاع المسؤولين في الحكومة لدورة في فن الخطابة والتواصل مع الرأي العام.