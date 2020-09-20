إجراءات للحد من تفشي (كورونا) بغزة لليوم الـ27 وتحذير من توقف الفحوصات

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رام الله - دنيا الوطن

يتواصل فرض الجهات الحكومية في غزة إجراءات مشددة للحد من تفشي فيروس كورونا داخل القطاع لليوم الـ27 على التوالي، في وقت حذّرت وزارة الصحة من نفاد المسحات المطلوبة لفحص العينات المشتبه بإصابتها بالفيروس.



وتُقسّم مناطق القطاع إلى مناطق، حمراء، وصفراء، وخضراء، بحيث يشير اللون الأحمر إلى إجراءات مشددة في المنطقة بسبب تفشي الفيروس فيها بشكل أكبر من غيرها، فيما يشير الأصفر إلى درجة متوسطة من الانتشار، والأخضر إلى انتشار محدود.



وتمنع وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة التحرك بين المحافظات، والحركة في جميع مناطق القطاع من الساعة الثامنة مساءً، حتى السابعة صباحًا.



وتتجول قوات شرطية في الشوارع وعلى المحال التجارية وتفرض الإغلاق كل يوم الساعة الثامنة مساءً.



وسمحت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة بفتح جزئي للمصالح التجارية والأسواق في مناطق تخفيف الحظر (الخضراء)، بشروط أعدتها وزارة الصحة والجهات المختصة.



وقالت الوزارة إن تخفيف الإجراءات يهدف إلى "التوازن بين مواجهة فيروس كورونا، وبين تلبية احتياجات المواطنين".



ودعت المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، حفاظًا على سلامتهم.



وقررت الوزارة أمس إعادة فتح المحال التجارية في سوق شارع عمر المختار بمدينة غزة بشكل جزئي، وفق ضوابط وشروط صحية.



وقالت إننا "ما زلنا بعيدين عن مرحلة التعايش بمعناها الكامل، وما نقوم به من إجراءات يندرج في سياق سياسة التدرّج الحذر، وفي إطار التقييم والدراسة للحالة الوبائية".



أما وزارة الصحة فدّقت ناقوس الخطر من نفاد الأدوات اللازمة لإجراء فحوص عينات كورونا.



وقال مدير دائرة الخدمات الطبية المساندة أيمن الحلبي مساء أمس إن وزارته تعاني من نقص حاد في عدد المسحات المستخدمة لفحص كورونا.



وذكر أن "المسحات الموجودة لدينا تكفي لمدة 48 ساعة فقط، وأدوات فحص الحمض النووي الخاص بالفيروس تكفي لساعات قليلة فقط".



وأكد أن "المختبر المركزي سيتوقف عن العمل إذا لم يتم دعمه بمستلزمات كورونا".



وشدد على أن "الأزمة خطيرة وتتطلب مساعدة عاجلة للمختبر المركزي".



وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أمس عن تسجيل 90 إصابة، و18 حالة تعافٍ من كورونا في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت "الصحة" في ملخص تقريرها اليومي لفيروس "كورونا"، الذي وصل "صفا"، أن إجمالي المصابين منذ مارس الماضي بلغ 2313.



وبيّنت أن 1810 حالة ما زالت نشطة، فيما تعافى 486 حالة، وتوفي 17.