الاحتلال يفرض حبسًا منزليًا على ثلاثة مقدسيين

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، عن ثلاثة مقدسيين من بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام.



وذكر مركز معلومات (وادي حلوة)، أن قوات الاحتلال، أفرجت عن الفتى مهدي خضور، والشابين عامر المحتسب، وعبد عودة بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام.



وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت المقدسيين الثلاثة خلال اقتحام حي بئر أيوب في سلوان، ونقلتهم إلى أحد مراكز التحقيق بالقدس.