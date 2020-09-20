الاحتلال يفرض حبسًا منزليًا على ثلاثة مقدسيين
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، عن ثلاثة مقدسيين من بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام.
وذكر مركز معلومات (وادي حلوة)، أن قوات الاحتلال، أفرجت عن الفتى مهدي خضور، والشابين عامر المحتسب، وعبد عودة بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام.
وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت المقدسيين الثلاثة خلال اقتحام حي بئر أيوب في سلوان، ونقلتهم إلى أحد مراكز التحقيق بالقدس.
أفرجت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، عن ثلاثة مقدسيين من بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام.
وذكر مركز معلومات (وادي حلوة)، أن قوات الاحتلال، أفرجت عن الفتى مهدي خضور، والشابين عامر المحتسب، وعبد عودة بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام.
وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت المقدسيين الثلاثة خلال اقتحام حي بئر أيوب في سلوان، ونقلتهم إلى أحد مراكز التحقيق بالقدس.
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