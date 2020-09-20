قوات الاحتلال تطلق النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي دير البلح

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الأحد، النار تجاه الأراضي الزراعية، شرقي بلدة وادي السلقا شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة؛ دون إصابات.



ويتعرض المزارعون بشكلٍ شبه يومي لاعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع.