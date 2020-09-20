الصحة بغزة: تسجيل (45) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





وقالت الصحة في تقريرها اليومي: إن عدد العينيات التي جرى فحصها بلغ 2122 عينة.





وأعلنت الصحة عن تعافي 30 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).





ونوهت إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 2358 إصابة منها حالات نشطة حالياً 1825 حالة، أما المتعافون فبلغ 516 حالة، وعدد الوفيات (17).





غزة- دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة، عن تسجيل (45) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 الماضية.