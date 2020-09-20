الصحة بغزة: تسجيل (45) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
غزة- دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن تسجيل (45) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 الماضية.
أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن تسجيل (45) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 الماضية.
وقالت الصحة في تقريرها اليومي: إن عدد العينيات التي جرى فحصها بلغ 2122 عينة.
وأعلنت الصحة عن تعافي 30 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).
ونوهت إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 2358 إصابة منها حالات نشطة حالياً 1825 حالة، أما المتعافون فبلغ 516 حالة، وعدد الوفيات (17).
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