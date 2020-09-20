شاهد: دفعة جديدة من الطلاب يتوجهون لمدارسهم بالضفة والقدس

بدأ الطلاب الفلسطينيون من الصف الخامس إلى الحادي عشر في محافظات الضفة الغربية والقدس، التوافد إلى صفوفهم الدراسية، وذلك وفق إجراءات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.



يأتي ذلك، وفق قرار الحكومة الفلسطينية، فتح المدارس للطلبة من الصف الخامس إلى الحادي عشر، والبالغ عددهم 420 ألف طالب وطالبة، فيما لا تزال الدراسة في قطاع غزة مُعلقة؛ بسبب تفشي فيروس (كورونا).























رام الله - دنيا الوطن