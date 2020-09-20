وزارة الصحة تُعلن البدء بتصنيف المناطق حسب الحالة الوبائية

أكد مسؤول الطب الوقائي في وزارة الصحة الفلسطينية، علي عبد ربه، أن الوزارة، ستبدأ اليوم الأحد، بتصنيف المناطق وفق الحالة الوبائية بالألوان المخصصة وهي "الأحمر والأصفر والأخضر"، بحسب مدى انتشار فيروس (كورونا) فيها.



وأوضح عبد ربه، وفق إذاعة (صوت فلسطين)، أن آلية تصنيف المناطق، تأتي استناداً إلى معايير وبائية مثل عدد الإصابات لكل ألف نسمة من المواطنين.



وأشار إلى أن التقسيم، يأتي حسب معايير خاصة، وهي مناطق خضراء، إذا كان هناك أقل من إصابتين لكل ألف مواطن في تلك المنطقة أو البلدة أو المدينة، حيث ستكون الأوضاع مستقرة.



وأضاف: "المناطق الصفراء ستصنف في حال وجود 2-5 حالات مصابة بالفيروس، وتعتبر متوسطة الخطورة، بينما سيتم تصنيف المناطق العالية الخطورة باللون الأحمر، وهي أن تزيد عدد الإصابات عن 5 حالات في المنطقة".

رام الله - دنيا الوطن