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إغلاق بلدة كفر الديك بسلفيت وإصابات جديدة بفيروس (كورونا) بجنين وبيت لحم

إغلاق بلدة كفر الديك بسلفيت وإصابات جديدة بفيروس (كورونا) بجنين وبيت لحم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ سلفيت، عبد الله كميل، اليوم الأحد، إغلاق بلدة كفر الديك، حتى صباح يوم الثلاثاء المقبل، موضحاً أن الإغلاق، جاء بعد تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كوورنا) في البلدة.

بدوره، قال محافظ جنين، أكرم الرجوب، إنه تم تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) معظمها في قرية ميثلون بجنين.

وفي السياق، قررت مديرية التربية والتعليم في بيت لحم، إغلاق مدرسة بنات العبيدية الثانوية حتى نهاية الأسبوع، عقب تسجيل سبع إصابات بفيروس (كورونا) لمعلمات، بالإضافة إلى إغلاق شعب صفية في مدرستين. 


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