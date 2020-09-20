طالع القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج واللحوم في غزة

نشرت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الأحد، قائمة الأسعار المحدثة الخاصة بالخضروات والدجاج والبيض في ظل تفشي فيروس (كورونا) في القطاع.





وفيما يلي أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في غزة اليوم، بالشيكل الإسرائيلي:



طماطم: 2



خيار: 2.5



بصل: 2.5



كوسا: 2.5



باذنجان: 1.2



بطاطس: 2



فلفل: 2



جزر: 2



ثوم: 8



ملفوف: 0



زهرة: 4



قرع: 2



ليمون: 2.5



ملوخية: 2



فاصولياء: 3



بيض: 10



دجاج: 9.5



لحمة: 35





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