القدوة: وزير المالية نكبة على الشعب الفلسطيني ويجب أن يغادر الوزارة إلى السجن

خاص دنيا الوطن

أكد الأمين العام للتجمع العرفاتي للعدالة والتنمية، الدكتور وليد القدوة، على مطلبه السابق، بإقالة وزير المالية، شكري بشارة، قائلاً: "أنا مصر على أن الوزير، يجب أن يغادر الوزارة في القريب العاجل".

وأضاف القدوة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "الوزير بشارة له سبع سنوات في منصبه، ولم يقدم أي شيء للشعب الفلسطيني، ووجوده في الوزارة بمثابة نكبة على الشعب الفلسطيني، وعلى الموظفين في قطاع غزة".وتابع القدوة: "آن الأوان لهذا الوزير، أن يغادر وزارة المالية، ليس إلى البيت، وإنما للسجن، لأن هذا الوزير ارتكب جرائم بشعة جداً بحق الموظفين في قطاع غزة".وأكمل: "لابد أن نتصرف كأي دولة متحضرة بالعالم، عندما يرتكب الوزير أخطاء بحق حقوق الإنسان، لابد أني يعاقب بحجم جرائمه، ففي إسرائيل بينامين نتنياهو، يُلاحق في قضايا لأسباب بسيطة لا تتجاوز 400 ألف دولار، في حين جرائم الوزير كبيرة جداً، ويجب أن يعاقب على الجرائم التي ارتكبها ضد الموظفين الفلسطينيين".واستطرد القدوة: "لا نستطيع أن نحابي أحداً على حساب شعبنا الفلسطيني، الذي يتعرض للظلم والاضطهاد، بسبب تدني الرواتب التي يتقضاها منذ 42 شهراً، والموظفون غير قادرين على توفير الحد الأدنى من المعيشة لأسرهم".وتابع: "آلاف الموظفين يتواصلون معي، ويشكون معاناتهم في هذا الاتجاهات، وكل وزير فاسد بالسلطة الوطنية الفلسطينية، لابد أن يغادر موقعه، ويحول للمحاكمة".وفي وقت سابق، علمت "دنيا الوطن" من مصادر مقربة من وزير المالية، شكري بشارة، أن الوزير، تقدم بشكوى ضد الأمين العام للتجمع العرفاتي للتنمية والعدالة، الدكتور وليد القدوة.وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها: إن الوزير وعبر شخصية وازنة في حركة (فتح) اشتكى وليد القدوة لعائلته، وذلك بسبب الانتقادات التي وجهها للوزير، والمطالبة بإقالته من منصبه، متهماً إياه باتخاذ قرارات مجحفة بحق الموظفين، بالضفة الغربية وقطاع غزة.وطالب الوزير بشارة، وفق المصادر، من عائلة القدوة، أن توقف ابنها عن انتقاده والمطالبة بإقالته، معتبراً أن ذلك يؤثر على مكانته الوظيفية والوزارية.وفي وقت سابق، طالب الدكتور وليد القدوة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإقالة وزير المالية، شكري بشارة، قائلاً: إن ذلك بسبب إجراءات الوزير العنصرية بحق الموظفين في الضفة الغربية، وقطاع غزة.وأضاف القدوة: "أعلن تشكيل لجنة ثلاثية؛ لدعم ومساندة فواز البرغوثي، مدير العلاقات العامة بمجلس القضاء الأعلى؛ لتحوليه للتحقيق، بسب انتقاده لقرارات وزير المالية العنصرية".وكان البرغوثي، وجه انتقاداً للوزير بشارة، الأمر الذي أحيل على إثره للتحقيق، وفق وثيقة نشرها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.وحسب الوثيقة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت منشوراً للبرغوثي، فإنه تقرر تحويله للتحقيق من قبل الجهات القضائية، فيما لم توضح التهمة المنسوبة له، أو آلية التحقيق، والجهة التي ستحقق معه.