ترامب يُحدد موعد طرح لقاح (كورونا) الأمريكي

حدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الموعد المتوقع لطرح بلاده لقاح ضد فيروس (كورونا) المستجد، لافتاً إلى أن ذلك سيكون بحلول العام المقبل.





وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة ستنتج جرعات كافية من لقاح فيروس كورونا لجميع الأمريكيين بحلول نيسان/أبريل 2021.



وأضاف ترامب، أن 100 مليون جرعة على الأقل ستكون متاحة بحلول نهاية العام، متابعاً: "مئات الملايين من الجرعات ستكون متاحة كل شهر ونتوقع وجود جرعات كافية لجميع الأمريكيين بحلول نيسان/أبريل".





رام الله - دنيا الوطن