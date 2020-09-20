إسرائيل تُسجل أكبر زيادة يومية في الوفيات بسبب (كورونا)

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل نحو 5.3 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال اليوم الأخير، حيث شهدت حصيلة الوفيات جراء الجائحة ارتفاعا غير مسبوق.



وقالت القناة الإسرائيلية الـ 12، إن الصحة الإسرائيلية رصدت أمس 5299 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الإصابات بالجائحة في إسرائيل إلى 183602، بما في ذلك 132449 حالة شفاء و49927 حالة نشطة.



وأوضحت الوزارة أنه توفي 30 مريضا في البلاد، منذ منتصف الليل بسبب جائحة كورونا، وهي أكبر زيادة يومية في حصيلة الوفيات منذ بداية الفيروس، ما يرفع عدد ضحايا الوباء في إسرائيل إلى 1226 حالة وفاة.



وأكدت الصحة الإسرائيلية أن هناك ما يزيد عن 604 مرضى في حالة خطرة، منهم 165 على أجهزة التنفس الاصطناعي.



ويشار إلى أن إسرائيل دخلت في حالة فرض إغلاق شامل ثان، منذ بداية العام الجاري في إسرائيل، في محاولة لكبح جماح فيروس كورونا.