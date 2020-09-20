دولي

الرئيس الأمريكي: ساهمت بإنهاء "المجازر" بين صربيا وكوسوفو

الرئيس الأمريكي: ساهمت بإنهاء "المجازر" بين صربيا وكوسوفو
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاحد، أنه قد يحصل على جائزة نوبل لـلمساهمة في "إنهاء المجازر" بين صربيا وكوسوفو.

وقال ترامب: "هذه قضية أخرى - أنا متأكد من أنها جائزة نوبل للسلام، نحن أوقفنا المذابح بين كوسوفو وصربيا، لقد كانوا يقتلون بعضهم البعض لسنوات عديدة! سيتوقفون الآن"، وفق وكالة (سبوتنك).

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بداية الشهر الجاري، أن الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش، ورئيس وزراء جمهورية كوسوفو، المعلنة من جانب واحد، عبد الله هوتي، وقعا في واشنطن، اتفاقية حول التعاون الاقتصادي بين بلغراد وبريشتينا.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس قد أكدت، يوم الأحد الماضي، أن واشنطن ترحب بنية صربيا إدراج حزب الله بالكامل كمنظمة إرهابية.

وقالت أورتاغوس: "يمثل إعلان صربيا أنها ستدرج حزب الله كمنظمة إرهابية خطوة مهمة أخرى تحد من قدرة هذه الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران على العمل في أوروبا. 

وتم الإعلان عن هذا الإجراء الهام كجزء من الالتزامات التاريخية التي ضمنها الرئيس ترامب بشأن مجموعة واسعة من مسائل التطبيع الاقتصادية بين صربيا وكوسوفو، وكذلك من ضمن الإجراءات التي يتخذها البلدان للمساعدة في تحقيق السلام في الشرق الأوسط"، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للخارجية.

​وتابعت: "لا شك في أن الأبواب تغلق في وجه عمليات حزب الله في أوروبا، حيث واصل التخطيط لاعتداءات إرهابية والحصول على التكنولوجيا العسكرية وجمع الأموال التي تشتد حاجته إليها. وقد لحقت الإجراءات التي اتخذتها ألمانيا وليتوانيا ضد حزب الله مؤخرا تلك التي اتخذتها المملكة المتحدة وكوسوفو العام الماضي".

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